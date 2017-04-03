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    Signage Solutions Màn hình LED

    55BDL9018L/00

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    Chia sẻ thông điệp của bạn bằng màn hình ghép LED videowall ấn tượng nhất. Với thiết kế toàn diện, dễ lắp ráp, độ sáng cao và ghép nối các màn hình LED liền lạc, thích hợp cho cả khu vực lắp đặt nhỏ và lớn.

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    Signage Solutions Màn hình LED

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    bằng màn hình LED có viền rất nhỏ

    • 55"
    • Direct View LED
    SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng

    SmartPower giúp tiết kiệm năng lượng

    Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.

    Được thiết kế vận hành 24/7 cho độ chính xác cao nhất

    Vì công việc kinh doanh không bao giờ ngừng nghỉ, màn hình biển hiệu của chúng tôi được thiết kế để sử dụng 24/7 dành cho những môi trường làm việc có đòi hỏi khắt khe và cần độ chính xác cao. Dòng màn hình này tận dụng các linh kiện cao cấp, đảm bảo cấp độ chất lượng cao hơn mà bạn có tin tưởng để có được hình ảnh tin cậy cả ngày lẫn đêm.

    Tốc độ làm mới cực cao

    Với tốc độ làm mới cực cao, màn hình LED Philips hiển thị nội dung trông mượt và rõ nhất. Việc này đảm bảo rằng các chương trình sự kiện và trận đấu phát sóng trực tiếp sẽ được truyền phát mượt mà, ít hoặc không bị nháy hình ngay cả khi hiển thị những pha hành động liên tục.

    Màn hình TrueBlack LED cho màu sắc tương phản và khác biệt nhất

    Bằng cách sử dụng công nghệ hàng đầu trong ngành, màn hình Philips TrueBlack LED mang lại độ tương phản tuyệt vời và nhiều mức đen (black level) khác nhau; tức là độ đồng nhất màu cao hơn và nhiều khả năng điều chỉnh màu trên màn hình hơn.

    Lắp đặt đơn giản với EasyInstall

    Màn hình LED Philips với EasyInstall được thiết kế giúp đơn giản hóa công việc lắp đặt và bảo trì. Với cabinet 54" mảnh, khả năng tương thích với những giải pháp hiển thị được sử dụng rộng rãi nhất và thiết kế đồng nhất, việc lắp đặt sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chu kỳ làm việc dài của màn hình cũng đảm bảo hiệu quả vận hành liên tục, ngay cả với những ứng dụng khắt khe nhất.

    Cung cấp khung hình ghép nối video liền mạch, không có đường viền

    ZeroBezel LED được tối ưu hóa để trình bày tối đa, cung cấp giải pháp màn hình ghép kích thước lớn đẳng cấp. Khả năng ghép nối các màn hình LED liền lạc tăng cường phạm vi mở rộng hiển thị và dễ dàng nâng cấp lên độ phân giải Full HD.

    Chuỗi nối tiếp HDMI

    Tạo một khung hình ghép video kỹ thuật số bằng Chuỗi nối tiếp HDMI. Chỉ cần nối cổng Đầu ra HDMI với cổng Đầu vào HDMI của một màn hình khác để tạo ra trải nghiệm tường video lộng lẫy nhất.

    Đi kèm Bộ điều khiển video cài sẵn

    Với bộ điều khiển video cài sẵn, bạn không cần lắp thêm hệ thống điều khiển video LED nào nữa.

    Được phát triển cho phòng điều khiển và hoạt động phát sóng

    Màn hình LED của Philips được phát triển riêng cho phòng điều khiển và hoạt động phát sóng.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      137.7  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      54.2  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      • 640 x 360
      • 1920 x 1080 (3x3)
      Khoảng cách điểm ảnh
      1,8 mm
      Độ sáng
      1000 cd/m2 (được hiệu chỉnh 800 cd/m2)  nit
      Sai lệch độ sáng
      <2%
      Độ sáng và Sắc độ được hiệu chỉnh
      Gam màu (điển hình)
      Rộng
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      >6000:1
      Góc xem (chiều ngang)
      160  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      140  độ
      Nâng cao hình ảnh
      Hiển thị gam màu rộng
      Tốc độ làm mới (V)
      5100 Hz
      Độ chính xác của sắc độ
      0,003
      Màu đen giữa các màn hình LED
      Công nghệ MicroGrid Shader

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào video
      HDMI (x2) (Có thể khóa)
      Đầu ra video
      HDMI (x2) (Có thể khóa)
      Điều khiển ngoài
      RJ45

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      Ngang (24/7)
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      Chuỗi nối tiếp HDMI (lên tới FHD)
      Dễ lắp đặt
      Tay cầm
      Điều khiển mạng lặp nối tiếp
      RJ45/RJ25
      Công suất lặp nối tiếp
      Đối với môi trường 230V: lên tới 6 pcs, đối với môi trường 110V: lên tới 3 pcs

    • Công suất

      Tiêu thụ (Chế độ bật)
      128 W {Tối đa 380 W}

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1200  mm
      Khối lượng sản phẩm
      27,1  kg
      Chiều cao cả bộ
      675  mm
      Chiều sâu cả bộ
      99  mm
      Độ rộng đường viền
      0,0 mm
      Giá gắn góc tường
      1165 x 650 mm (4xM6)

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      Độ ẩm tương đối
      20 ~ 80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Tuổi thọ của LED
      > 120.000 giờ

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • 3 khối móc chỉnh ngang
      • 3 khối móc chỉnh dọc
      • cáp chuỗi nối tiếp HDMI ngắn
      • cáp chuỗi nối tiếp công suất ngắn
      • cáp chuỗi nối tiếp RJ25 ngắn
      Phụ kiện tùy chọn
      • Cáp chuỗi nối tiếp HDMI dài
      • Cáp chuỗi nối tiếp công suất dài
      • Cáp chuỗi nối tiếp RJ25 dài
      • Cáp giắc nối nguồn
      • Mô-đun LED dự phòng

    • Những thông tin khác

      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Lớp A

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp HDMI dài
    • Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp công suất dài
    • Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp RJ25 dài
    • Phụ kiện tùy chọn: Cáp giắc nối nguồn
    • Phụ kiện tùy chọn: Mô-đun LED dự phòng
    Badge-D2C

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