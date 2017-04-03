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- Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp HDMI dài
- Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp công suất dài
- Phụ kiện tùy chọn: Cáp chuỗi nối tiếp RJ25 dài
- Phụ kiện tùy chọn: Cáp giắc nối nguồn
- Phụ kiện tùy chọn: Mô-đun LED dự phòng
55BDL9018L/00
Tạo ấn tượng với người xem
Chia sẻ thông điệp của bạn bằng màn hình ghép LED videowall ấn tượng nhất. Với thiết kế toàn diện, dễ lắp ráp, độ sáng cao và ghép nối các màn hình LED liền lạc, thích hợp cho cả khu vực lắp đặt nhỏ và lớn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.
Vì công việc kinh doanh không bao giờ ngừng nghỉ, màn hình biển hiệu của chúng tôi được thiết kế để sử dụng 24/7 dành cho những môi trường làm việc có đòi hỏi khắt khe và cần độ chính xác cao. Dòng màn hình này tận dụng các linh kiện cao cấp, đảm bảo cấp độ chất lượng cao hơn mà bạn có tin tưởng để có được hình ảnh tin cậy cả ngày lẫn đêm.
Với tốc độ làm mới cực cao, màn hình LED Philips hiển thị nội dung trông mượt và rõ nhất. Việc này đảm bảo rằng các chương trình sự kiện và trận đấu phát sóng trực tiếp sẽ được truyền phát mượt mà, ít hoặc không bị nháy hình ngay cả khi hiển thị những pha hành động liên tục.
Bằng cách sử dụng công nghệ hàng đầu trong ngành, màn hình Philips TrueBlack LED mang lại độ tương phản tuyệt vời và nhiều mức đen (black level) khác nhau; tức là độ đồng nhất màu cao hơn và nhiều khả năng điều chỉnh màu trên màn hình hơn.
Màn hình LED Philips với EasyInstall được thiết kế giúp đơn giản hóa công việc lắp đặt và bảo trì. Với cabinet 54" mảnh, khả năng tương thích với những giải pháp hiển thị được sử dụng rộng rãi nhất và thiết kế đồng nhất, việc lắp đặt sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, chu kỳ làm việc dài của màn hình cũng đảm bảo hiệu quả vận hành liên tục, ngay cả với những ứng dụng khắt khe nhất.
ZeroBezel LED được tối ưu hóa để trình bày tối đa, cung cấp giải pháp màn hình ghép kích thước lớn đẳng cấp. Khả năng ghép nối các màn hình LED liền lạc tăng cường phạm vi mở rộng hiển thị và dễ dàng nâng cấp lên độ phân giải Full HD.
Tạo một khung hình ghép video kỹ thuật số bằng Chuỗi nối tiếp HDMI. Chỉ cần nối cổng Đầu ra HDMI với cổng Đầu vào HDMI của một màn hình khác để tạo ra trải nghiệm tường video lộng lẫy nhất.
Với bộ điều khiển video cài sẵn, bạn không cần lắp thêm hệ thống điều khiển video LED nào nữa.
Màn hình LED của Philips được phát triển riêng cho phòng điều khiển và hoạt động phát sóng.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Công suất
Kích thước
Điều kiện vận hành
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