    Nâng tầm các bài thuyết trình và thương hiệu doanh nghiệp. Màn hình ghép Philips X-Line mang đến sức sống cho nội dung của bạn, đảm bảo thu hút khán giả trong mọi bối cảnh với công nghệ Pure Colour Pro.

    Truyền cảm hứng cho đội ngũ và khách mời của bạn

    • 55"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Full HD
    • 700cd/m²
    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Tích hợp một máy tính hiệu năng cao hoặc mô-đun CRD52 chạy Android trực tiếp vào Màn hình chuyên dụng Philips của bạn. Khe OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để vận hành giải pháp dạng cắm thêm, bao gồm cả nguồn điện.

    Bổ sung thêm sức mạnh xử lý của Android với mô-đun CRD52 tùy chọn

    Nhúng một hệ thống trên chip Android (SoC) vào Màn hình chuyên dụng Philips của bạn. Mô-đun tùy chọn CRD52 là một thiết bị OPS cho phép xử lý Android mạnh mẽ mà không cần dây cáp. Chỉ cần trượt vào khe OPS, nơi chứa tất cả các kết nối cần thiết để vận hành mô-đun (bao gồm cả nguồn điện).

    Điều khiển đèn nền tự động để tiết kiệm điện năng

    Điều khiển độ sáng nền tự động giúp tiết kiệm năng lượng.

    Chế độ sắp xếp cạnh nhau để tạo màn hình ghép 4K

    Kết nối hai hoặc nhiều màn hình chuyên dụng Philips để tạo thành một màn hình ghép — không cần thiết bị bên ngoài. Một trình phát duy nhất có thể quản lý nội dung, dù bạn có 4 màn hình hay 40 màn hình. Nội dung 4K được hỗ trợ đầy đủ và nếu hiển thị trên bốn màn hình, bạn sẽ đạt được độ phân giải điểm ảnh tối ưu nhất (dot-by-dot).

    Đường viền cực mỏng để xem hình ảnh một cách trọn vẹn và mượt mà nhất có thể

    Tăng cường chất lượng hình ảnh với Pure Color Pro. Độ chói cao hơn thông qua các cài đặt nhiệt độ màu tùy chỉnh và hiệu chỉnh gamma nâng cao, hình ảnh trông sắc nét hơn và rạng rỡ hơn để mang lại độ chân thực tuyệt đẹp với màu sắc nổi bật.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      138.7  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      54.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      1920x1080p
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,63 x 0,63 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      700  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 Tỉ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Khói mù
      25%

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc cắm mini 3,5 mm (x1)
      Đầu vào video
      • DVI-D (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      • Display Port1.3 (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      Đầu vào âm thanh
      Giắc cắm mini 3,5 mm (x1)
      Các kết nối khác
      • OPS
      • USB 2.0 (1)
      • Cảm biến nhiệt
      Đầu ra video
      DisplayPort 1.3 (1)
      Điều khiển ngoài
      • Giắc cắm IR (vào) 3,5 mm
      • LAN RJ45 (2)
      • Tín hiệu nối tiếp RJ45 (2)

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 15 x 15
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, ánh sáng thấp
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • DisplayPort
      • RJ45
      Dễ lắp đặt
      • Tay cầm
      • Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      LAN (RJ45)

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 x 10W (RMS)

    • Công suất

      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      0,5 W
      Lớp nhãn năng lượng
      G
      Mức tiêu thụ
      EEI lot5 134W

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Định dạng video
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Kích thước

      Bộ phận gắn lắp thông minh
      100mm x 100mm, 6xM4xL6
      Chiều rộng cả bộ
      1211,1  mm
      Khối lượng sản phẩm
      23,8  kg
      Chiều cao cả bộ
      681,9  mm
      Chiều sâu cả bộ
      95,3 mm (D@Treo tường) / 94,3 mm (D@Tay cầm)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      47,68  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      26.85  inch
      Gắn tường
      400mm x 400mm, M6
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  inch
      Độ rộng đường viền
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 - 80% (không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 - 95% (không ngưng tụ)

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • 3 Đệm giảm kháng tiếp xúc
      • Cáp cảm biến IR (1,8 m) (x1)
      • Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)
      • Điều khiển từ xa & pin AAA
      • Bộ chuyển đổi RJ45 / RS232
      • Cáp nguồn
      • Cáp DP (1)
      • Cáp RJ45 (1)
      • Chốt định vị cạnh (2)
      • Bộ dụng cụ căn chỉnh cạnh (x1)
      Phụ kiện tùy chọn
      • Bộ hoàn thiện viền trên/dưới: EFK5539
      • Bộ hoàn thiện viền trái/phải: EFK5569

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • FCC, Lớp A
      • RoHS
      • CB

