Cụm từ tìm kiếm

  • Màn hình lớn, độ nét cao Màn hình lớn, độ nét cao Màn hình lớn, độ nét cao

    Professional Monitor Màn hình ghép

    55BDL4005X/75

    Màn hình lớn, độ nét cao

    Bất kể ở đâu, quảng cáo ở sân bay hay tổ chức hội thảo, màn hình ghép videowall chuyên dụng X-Line sẽ luôn thu hút mọi sự chú ý của người xem với hình ảnh độ nét cao, độ tương phản rõ ràng và sắc nét. Đường viền mảnh cho trải nghiệm xem mượt mà trên màn hình lớn

    Professional Monitor Màn hình ghép

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    Màn hình lớn, độ nét cao

    Màn hình ghép videowall linh hoạt.

    • 55"
    • Đèn nền LED trực tiếp
    • Full HD
    • 500cd/m²
    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control

    Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn

    Bạn được quyền kiểm soát hoàn toàn nội dung hiển thị bằng CMND & Create. Giao diện kéo-thả giúp việc đăng tải nội dung của riêng bạn như bảng tin đặc biệt hàng ngày hoặc thông tin thương hiệu trở nên đơn giản hơn. Với các mẫu được tải sẵn và tiện ích tích hợp, bạn sẽ có thể tạo và chạy hình ảnh, dòng chữ và video nhanh chóng và tiện lợi.

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    FailOver đảm bảo phát nội dung liên tục

    Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Khe cắm OPS cho phép kết nối máy tính mà không cần dùng dây cáp

    Tích hợp trực tiếp một mô-đun CRD50 có hỗ trợ Android hoặc một PC đầy đủ tính năng vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Khe cắm OPS chứa tất cả các kết nối bạn cần để chạy giải pháp khe cắm, bao gồm nguồn điện.

    Quản lý hệ thống từ xa thông qua CMND

    Với Màn hình chuyên dụng của Philips, CMND cho phép bạn quản lý, cập nhật, bảo trì và phát nội dung qua một giao diện dễ sử dụng. Bạn sẽ là người kiểm soát hoàn toàn mạng lưới màn hình hiển thị từ khâu cài đặt cho đến mọi thao tác điều chỉnh hàng ngày.

    Bổ sung thêm sức mạnh xử lý của Android với mô-đun CRD50 tùy chọn

    Nhúng Hệ thống trên chip (SoC) của Android vào Màn hình chuyên dụng của Philips. Mô-đun CRD50 tùy chọn là thiết bị OPS mang đến sức mạnh xử lý của Android mà không cần dây cáp. Chỉ cần trượt vào khe cắm OPS, nơi chứa tất cả các kết nối cần thiết để chạy mô-đun (bao gồm cả nguồn điện).

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      138.7  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      54.6  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      1920x1080p
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,63 x 0,63 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      500  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 Tỉ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Bộ lọc răng lược 3D
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Quét tích cực
      • Khử đan xen hình MA 3D
      • Nâng cao độ tương phản động
      Khói mù
      28%

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      • Bộ kết nối loa ngoài
      • Giắc cắm mini 3,5 mm (x1)
      Đầu vào video
      • Composite (Share component Y)
      • Component BNC (x3)
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • USB 2.0 (1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Đầu vào âm thanh
      • Giắc cắm mini 3,5 mm (x1)
      • Âm thanh trái/phải (RCA) x 1
      Các kết nối khác
      • OPS
      • Cảm biến nhiệt
      Đầu ra video
      • DVI-I (x1)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      Điều khiển ngoài
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • RJ45 x2
      • Giắc RS232C (trong/ngoài) 2,5 mm

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 10 x 10
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, ánh sáng thấp
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • DisplayPort
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DVI Loopthrough
      Dễ lắp đặt
      • Tay cầm
      • Bộ phận lắp thông minh
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Smart Power
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45
      Hub RJ45
      có sẵn

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 x 10W (RMS)

    • Công suất

      Tiêu thụ (Điển hình)
      135  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      280 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      Định dạng video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1211,4  mm
      Khối lượng sản phẩm
      24,9  kg
      Chiều cao cả bộ
      682,2  mm
      Chiều sâu cả bộ
      97,3  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      47,69  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      26.86  inch
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      3.83  inch
      Độ rộng đường viền
      0,9 mm

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 - 80% (không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      10 - 90% (không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MPD
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Nắp công tắc AC
      • 3 Đệm giảm kháng tiếp xúc
      • Cáp HDMI (3m) (1)
      • Bộ dụng cụ-1 (1)
      • Bộ dụng cụ-2 (2)
      • Cáp nguồn (3m)
      • Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)
      • Điều khiển từ xa & pin AAA
      • Cáp RS232 (3m)
      • Cáp kết nối ngang hàng RS232
      • Kẹp dây (3)
      Chân đế
      BM05462 / BM05922 (Tùy chọn)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • FCC, Lớp A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • PSB
      • CU
      • ETL

    Badge-D2C

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