    Signage Solutions Philips Interactive Series 3000

    55BDL3751T/00

    Kết nối tốt hơn – màn hình cảm ứng đa điểm đa năng

    Màn hình PCAP đa năng này hoạt động 24/7 với độ sáng 450 nit, được thiết kế để giảm mức tiêu thụ năng lượng trên toàn bộ phạm vi. Màn hình chạy hệ điều hành Android 13, hỗ trợ Wave và không cần trình phát đa phương tiện gắn ngoài. Tương tác - Truyền cảm hứng - Kết nối.

    • 55"
    • Hoạt động 24/7
    • Hỗ trợ Wave

    Dễ vệ sinh, có lớp phủ chống chói và chống dấu vân tay.

    Thiết kế phẳng không viền, mang đến trải nghiệm tràn viền được tăng cường bằng kính chống chói. Màn hình cảm ứng tương tác này dễ vệ sinh và có lớp phủ chống dấu vân tay.

    Cũng hỗ trợ nghiêng 30° – lý tưởng cho việc lắp đặt ki-ốt.

    Lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang, với tùy chọn nghiêng 30°, với các biến thể kích thước phù hợp với nhiều mục đích lắp đặt. Cho dù trên kệ – lý tưởng cho màn hình 24” – nghiêng hoặc thẳng đứng cho Điểm bán hàng, bộ cấu hình, điểm đặt hàng và ki-ốt – với màn hình 32” và 43” – hoặc để tìm đường – với màn hình 55”.

    Khả năng hiển thị tốt hơn ngay cả trong điều kiện ánh sáng ban ngày

    Với độ sáng 450 cd/m2 giúp khả năng hiển thị tốt hơn dưới ánh sáng mạnh, Philips Interactive Series 3000 được thiết kế để sử dụng 24/7, là lựa chọn tuyệt vời cho các trung tâm du lịch và vận tải, trung tâm bán lẻ, địa điểm thực phẩm và đồ uống, v.v. FailOver cũng được tích hợp cho phép màn hình của bạn tự động chuyển đổi giữa đầu vào chính và đầu vào phụ nếu xảy ra sự cố mất điện.

    Không cần trình phát đa phương tiện gắn ngoài. RAM 4GB + ROM 32GB.

    Trải nghiệm người dùng trực quan tối ưu, với SoC Android 13 chuyên nghiệp được tích hợp sẵn để tích hợp các ứng dụng và giải pháp dễ dàng mà không cần trình phát đa phương tiện gắn ngoài. Các kết nối bao gồm Wifi và Bluetooth, cũng như cổng USB-C.

    Giám sát, bảo trì và quản lý từ xa.

    Quản lý màn hình và điều khiển nội dung từ xa bằng PPDS Wave Controller – hệ sinh thái tiến hóa của bạn được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả về thời gian, năng lượng và chi phí. Khám phá các ứng dụng phần mềm hỗ trợ tầm nhìn tương tác của bạn từ mạng lưới các đối tác đã được chứng minh của chúng tôi trên PPDS ProStore.

    Hỗ trợ tính bền vững của doanh nghiệp và tiết kiệm năng lượng.

    Giảm mức tiêu thụ điện năng so với các mẫu trước, hỗ trợ tính bền vững của doanh nghiệp và tiết kiệm năng lượng.

    Kết nối khách hàng với nội dung tốt hơn.

    Cho phép kết nối liền mạch, dễ dàng truy cập và tương tác với nội dung.

    Kích hoạt ngay khi mở hộp để bạn an tâm sử dụng.

    Bảo vệ đáng tin cậy, an tâm sử dụng màn hình của bạn, với chế độ bảo hành ba năm tự động áp dụng ngay từ đầu, không cần thiết lập.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      138.4  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      54.5"  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,315
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Số màu màn hình
      1,07 Tỉ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      5000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Bộ lọc răng lược 3D
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      • Quét tích cực
      • Khử đan xen hình MA 3D
      • Nâng cao độ tương phản động
      Công nghệ bảng
      VA
      Hệ điều hành
      Android 13
      Độ sáng tối đa (sau khi lắp kính)
      450 cd/m²
      Độ sáng tối đa (trước khi lắp kính)
      500 cd/m²
      Độ phân giải giao diện người dùng OS
      UHD
      Xử lý bề mặt
      • Lớp phủ chống chói sáng
      • Lớp phủ chống dấu vân tay

    • Khả năng kết nối

      Đầu ra âm thanh
      Giắc 3,5 mm
      Đầu vào video
      • HDMI 2.0 (2)
      • Display Port1.3 (1)
      • USB-C (có công suất cung cấp 15W)
      Các kết nối khác
      • Micro USB (1) (OTG)
      • USB 3.0 A (2)
      • USB 3.0 B (1)
      • Wifi: 2T/2R 2,4/5/6 GHz
      • Bluetooth 5.2
      • OPS
      Điều khiển ngoài
      • Gigabit LAN RJ45
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      • Giắc RS232 (trong/ngoài) 2,5 mm

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (24/7)
      • Dọc (24/7)
      • Lắp đặt nghiêng tới 30° về phía sau
      Chức năng tiết kiệm màn hình
      Dịch chuyển điểm ảnh, độ sáng thấp
      Điều khiển bàn phím
      • Ẩn
      • Có thể khóa
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Điều khiển mạng
      • RS232
      • RJ45

    • Âm thanh

      Loa tích hợp
      2 x 10W

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      100  W
      Mức tiêu thụ (Tối đa)
      179 W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5W
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      Định dạng video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      1265,6  mm
      Chiều cao cả bộ
      736,4  mm
      Chiều sâu cả bộ
      69,8 mm (Treo tường) / 76,0 mm (Hộp OPS)  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      49,83"  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      28.99"  inch
      Gắn tường
      400mm x 400mm , M6
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.75" (Wall mount) / 2.99" (AC connector)  inch
      Độ rộng đường viền
      Viền đen cảm ứng 27,0 mm (Trên/Phải/Trái/Dưới)

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      32,18  kg
      Sản phẩm với bao bì (lb)
      70,94  lb
      Sản phẩm không có bao bì (kg)
      24,96 kg
      Sản phẩm không có bao bì (lb)
      55,03 lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20~60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      20 ~ 80% (không ngưng tụ)
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      5 ~ 95% (không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • MPEG 1/2 (1080p 60Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60Hz)
      • H.263 (1080p 60Hz)
      • H.264 (4K2K 120Hz)
      • H.265 (4K2K 120Hz)
      • VP8 (1080p 60Hz)
      • VP9 (4K2K 120Hz)
      Hình ảnh phát lại USB
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2.5 Layer 3
      • MPEG 1/2 Layer 1
      • MPEG 1/2 Layer 2

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      Multi-Core Mali-G52
      Bộ nhớ
      DDR3 4GB
      Lưu trữ
      eMMc 32 GB

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Logo Philips (x1)
      • Cáp cấp nguồn (3 m)
      • Hướng dẫn khởi động nhanh (x1)
      • Điều khiển từ xa & pin AAA
      • Nắp công tắc AC
      • Cáp RS232 (3 m) (1)
      • Cáp USB A đến B (3m) (1)
      • Mô-đun wifi CRD32
      • Ăng-ten Wi-Fi (2 cái)
      Phụ kiện tùy chọn
      Bộ khung mở (BM03751)
      Chân đế
      BM05922 (Tùy chọn)

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Ả Rập
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Đan Mạch
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Na Uy
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Lớp A
      • RoHS
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • EnergyStar 8.0

    • Khả năng tương tác

      Công nghệ cảm ứng đa điểm
      Điện dung chiếu
      Điểm cảm ứng
      20 điểm cảm ứng đồng thời
      Cắm là chạy
      Tương thích HID
      Kính bảo vệ
      Kính an toàn cường lực 3 mm

