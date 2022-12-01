50BDL4511D/00
Một hình ảnh hơn cả vạn lời nói
Thu hút sự chú ý của khách hàng với màn hình chuyên dụng hiệu suất cao 4K UHD D-Line của Philips. Hình ảnh rõ nét, màu sắc trung thực, độ tương phản cao. Ngoài ra, còn có thể dễ dàng hiển thị nội dung quảng cáo từ nhiều nguồn trên cùng một màn hình.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngõ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.
Từ phòng chờ đến phòng họp, không bao giờ hiển thị màn hình trống. FailOver cho phép Màn hình chuyên dụng của Philips tự động chuyển đổi giữa các đầu vào chính và phụ nhằm đảm bảo nội dung vẫn tiếp tục phát ngay cả khi nguồn chính bị ngắt. Chỉ cần thiết lập danh sách các đầu vào thay thế để đảm bảo màn hình luôn phát nội dung.
Cường độ ánh sáng nền có thể được điều khiển và thiết lập từ trước bởi hệ thống nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 50%, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng.
Biến USB của bạn thành thiết bị biển hiệu kỹ thuật số có hiệu quả về mặt chi phí thực sự này. Chỉ cần lưu nội dung (video, âm thanh, hình ảnh) vào USB và cắm vào màn hình của bạn. Tạo ra danh sách phát và lên lịch nội dung của bạn thông qua menu trên màn hình và thưởng thức danh sách phát được tạo cho riêng bản thân bạn mọi lúc, mọi nơi.
Open Pluggable Specification (OPS) là một khe cắm tiêu chuẩn công nghiệp, cho phép bạn gắn thêm trình phát đa phương tiện tương thích OPS. Điều này cho phép bạn nâng cấp hoặc thay đổi phần cứng bất cứ khi nào cần. Việc biến màn hình của bạn thành giải pháp biển báo kỹ thuật số tất cả trong một giờ đây đã trở nên đơn giản và hiện đại hơn.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Phụ kiện
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