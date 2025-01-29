43BDL3751T/00
Kết nối tốt hơn – màn hình cảm ứng đa điểm đa năng
Màn hình PCAP đa năng này hoạt động 24/7 với độ sáng 450 nit, được thiết kế để giảm mức tiêu thụ năng lượng trên toàn bộ phạm vi. Màn hình chạy hệ điều hành Android 13, hỗ trợ Wave và không cần trình phát đa phương tiện gắn ngoài. Tương tác - Truyền cảm hứng - Kết nối.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thiết kế phẳng không viền, mang đến trải nghiệm tràn viền được tăng cường bằng kính chống chói. Màn hình cảm ứng tương tác này dễ vệ sinh và có lớp phủ chống dấu vân tay.
Lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang, với tùy chọn nghiêng 30°, với các biến thể kích thước phù hợp với nhiều mục đích lắp đặt. Cho dù trên kệ – lý tưởng cho màn hình 24” – nghiêng hoặc thẳng đứng cho Điểm bán hàng, bộ cấu hình, điểm đặt hàng và ki-ốt – với màn hình 32” và 43” – hoặc để tìm đường – với màn hình 55”.
Với độ sáng 450 cd/m2 giúp khả năng hiển thị tốt hơn dưới ánh sáng mạnh, Philips Interactive Series 3000 được thiết kế để sử dụng 24/7, là lựa chọn tuyệt vời cho các trung tâm du lịch và vận tải, trung tâm bán lẻ, địa điểm thực phẩm và đồ uống, v.v. FailOver cũng được tích hợp cho phép màn hình của bạn tự động chuyển đổi giữa đầu vào chính và đầu vào phụ nếu xảy ra sự cố mất điện.
Trải nghiệm người dùng trực quan tối ưu, với SoC Android 13 chuyên nghiệp được tích hợp sẵn để tích hợp các ứng dụng và giải pháp dễ dàng mà không cần trình phát đa phương tiện gắn ngoài. Các kết nối bao gồm Wifi và Bluetooth, cũng như cổng USB-C.
Quản lý màn hình và điều khiển nội dung từ xa bằng PPDS Wave Controller – hệ sinh thái tiến hóa của bạn được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả về thời gian, năng lượng và chi phí. Khám phá các ứng dụng phần mềm hỗ trợ tầm nhìn tương tác của bạn từ mạng lưới các đối tác đã được chứng minh của chúng tôi trên PPDS ProStore.
Giảm mức tiêu thụ điện năng so với các mẫu trước, hỗ trợ tính bền vững của doanh nghiệp và tiết kiệm năng lượng.
Cho phép kết nối liền mạch, dễ dàng truy cập và tương tác với nội dung.
Bảo vệ đáng tin cậy, an tâm sử dụng màn hình của bạn, với chế độ bảo hành ba năm tự động áp dụng ngay từ đầu, không cần thiết lập.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Ứng dụng đa phương tiện
Trình phát tích hợp
Phụ kiện
Những thông tin khác
Khả năng tương tác
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox