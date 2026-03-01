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  • Philips Signage Series 2000 Philips Signage Series 2000 Philips Signage Series 2000

    Signage Solutions Philips Signage Series 2000

    43BDL2050A/00

    Philips Signage Series 2000

    Màn hình Philips Signage Series 2000 đưa bảng hiệu kỹ thuật số trở về những giá trị cốt lõi – một màn hình 16/7 vừa đơn giản vừa hiện đại, phù hợp cho các tích hợp cơ bản không cần nhiều tính năng phức tạp. Được trang bị Android 14, độ phân giải UHD và độ sáng 400 nits, màn hình mang đến trải nghiệm hiển thị rõ nét và ổn định cho các nhu cầu trình chiếu cơ bản.

    Signage Solutions Philips Signage Series 2000

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    Philips Signage Series 2000

    Thiết kế tinh giản – sự đơn giản của màn hình kỹ thuật số

    • 43"
    • Được hỗ trợ bởi Android 14
    • 400 cd/m²

    Hoạt động 16/7 – hiển thị nội dung khi bạn cần.

    Với độ sáng 400 cd/m2, màn hình UHD Philips Signage Series 2000 được thiết kế để hoạt động 16/7 – lý tưởng cho các doanh nghiệp hoạt động từ sáng đến tối, sẵn sàng tạo ấn tượng mạnh.

    Hệ thống Android 14 chuyên nghiệp trên Chip.

    Được trang bị Android 14, màn hình Philips Signage Series 2000 được xây dựng trên nền tảng chuyên nghiệp với khả năng kết nối và bảo mật đáng tin cậy. Tối ưu cho các ứng dụng Android gốc, đồng thời cho phép cài đặt ứng dụng web và phần mềm trực tiếp lên màn hình, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thiết bị phát media bên ngoài.

    Tùy chọn chia sẻ màn hình không dây với Philips ScreenShare.

    Mở rộng màn hình của bạn hướng tới tương lai với phương pháp thiết kế dạng mô-đun của chúng tôi. Mang đến cơ hội bổ sung WiFi và Bluetooth với mô-đun tùy chọn CRD22, cũng như Philips ScreenShare, cùng với sự tập trung mạnh mẽ vào việc tái sử dụng và khả năng tái chế, cũng như tính bền vững, giúp giảm lượng rác thải WEEE.

    FailOver cơ bản. Đảm bảo tốt hơn cho nội dung luôn hiển thị.

    FailOver cơ bản thông qua phát hiện hotplug 5V. Rất quan trọng đối với các ứng dụng thương mại đòi hỏi cao, FailOver qua hotplug 5V cho phép bạn thiết lập một nguồn nội dung dự phòng, tự động phát trong trường hợp hiếm hoi nguồn phát chính gặp sự cố.

    Hỗ trợ Philips Wave để quản lý thiết bị từ xa.

    Mở khóa sức mạnh, tính linh hoạt và trí thông minh bên trong các màn hình Philips Signage Series 2000 của bạn từ xa với Wave. Nền tảng đám mây mang tính cách mạng này giúp bạn hoàn toàn kiểm soát, với việc cài đặt và thiết lập đơn giản, theo dõi và điều khiển màn hình, nâng cấp firmware, quản lý danh sách phát và thiết lập lịch bật/tắt nguồn. Giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      108  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      42.5  inch
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Độ phân giải bảng
      3840 x 2160
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2451 x 0,2451 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      400  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      Tỉ lệ tương phản động
      500,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8  ms
      Góc xem (chiều ngang)
      178  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      178  độ
      Nâng cao hình ảnh
      • 3/2 - 2/2 chuyển động kéo xuống
      • Nâng cao độ tương phản động
      • Quét tích cực
      • Khử đan xen hình bù chuyển động
      Công nghệ bảng
      ADS
      Hệ điều hành
      Android 14
      Khói mù
      1%

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào video
      • HDMI 2.0 (2)
      • Cổng USB-C (x1) hỗ trợ sạc nhanh PD 4,5W
      Các kết nối khác
      USB 3.0 (2)
      Đầu ra video
      Không áp dụng
      Điều khiển ngoài
      • RJ45
      • Giắc IR (trong/ngoài) 3,5 mm
      Cổng Line out
      Jack 3,5mm (âm thanh mức cố định)

    • Tiện lợi

      Sắp đặt
      • Ngang (16/7)
      • Dọc (16/7)
      Ma trận xếp lớp
      Lên đến 3 x 3
      Điều khiển bàn phím
      • Có thể khóa
      • Ẩn
      Tín hiệu điều khiển từ xa
      Có thể khóa
      Tín hiệu lặp nối tiếp
      IR Loopthrough
      Chức năng tiết kiệm năng lượng
      Chế độ tiết kiệm
      Điều khiển mạng
      RJ45

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Tiêu thụ (Điển hình)
      84  W
      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <0,5 W
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Định dạng video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Kích thước

      Chiều rộng cả bộ
      973,0  mm
      Khối lượng sản phẩm
      11,2  kg
      Chiều cao cả bộ
      561,2  mm
      Chiều sâu cả bộ
      63,5 mm  mm
      Chiều rộng cả bộ (inch)
      38,31  inch
      Chiều cao cả bộ (inch)
      22.09  inch
      Gắn tường
      200 mm x 200 mm, M6
      Chiều sâu cả bộ (inch)
      2.50  inch
      Độ rộng đường viền
      13,9 mm (Kể cả khung viền)
      Trọng lượng sản phẩm (lb)
      24,69  lb

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      0 ~ 3000 m
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  giờ
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 ~ 60  °C
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ)

    • Ứng dụng đa phương tiện

      Video phát lại USB
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Hình ảnh phát lại USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Âm thanh phát lại USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Trình phát tích hợp

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Bộ nhớ
      RAM 3GB
      Lưu trữ
      16GB

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp nguồn 1,8 m
      • Bộ điều khiển từ xa
      • Cáp hồng ngoại (IR) ngoài
      • Nắp công tắc AC
      • Huy hiệu logo
      • Nắp che USB và vít
      Phụ kiện tùy chọn
      • Mô-đun WiFi & Bluetooth CRD22
      • Giấy phép Philips ScreenShare CRD73

    • Những thông tin khác

      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
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      Bảo hành
      Bảo hành 3 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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