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Máy hút bụi không dây Philips PowerPro Duo của tôi có công suất hút thấp
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu Máy hút bụi không dây Philips PowerPro Duo hoặc PowerPro Aqua của bạn có công suất hút thấp, vui lòng tìm lời khuyên khắc phục sự cố của chúng tôi bên dưới để tự giải quyết vấn đề này.
- Bụi bẩn hoặc tóc có thể bị kẹt dưới chổi quét của Máy hút bụi không dây Philips PowerPro Duo và PowerPro Aqua của bạn. Điều này có thể khiến chổi lăn bị kẹt.
Để giải quyết vấn đề này, vui lòng làm theo các bước dưới đây để làm sạch chổi quét của máy hút không dây của bạn:
1. Tắt thiết bị và lấy bộ lọc ra bằng cách nhấn vào nút bộ lọc
2. Tháo tấm xốp lọc
3. Làm sạch tấm xốp lọc dưới vòi nước
4. Để tấm xốp lọc khô trong 24 giờ trước khi đặt vào lại thiết bị
- Nếu chổi lăn của máy hút bụi không dây của bạn bị kẹt, hãy làm theo từng bước hướng dẫn dưới đây để giải quyết vấn đề này:
1. Tắt thiết bị
2. Mở nắp đầu hút và lấy chổi quét ra
3. Sử dụng một chiếc kéo để cắt những sợi tóc, sợi chỉ và các chất bẩn khác bám quanh chổi lăn
4. Đặt lại chổi lăn vào lại đầu hút và đóng nắp
Các giải pháp này có giải quyết được sự cố không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
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