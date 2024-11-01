Pin bàn chải chưa được sạc đầy có thể cần nhiều năng lượng hơn để làm bàn chải rung. Chúng tôi khuyến nghị bạn sạc ít nhất 24 giờ. Bạn luôn có thể để bàn chải trên bộ sạc để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa.



Nếu bạn không sử dụng bàn chải trong một tháng hoặc lâu hơn, pin có thể đã hết. Đặt tay cầm lên bộ sạc. Pin đang được sạc, nhưng có thể mất vài phút để đèn báo pin sáng lên. Chúng tôi khuyến nghị bạn sạc bàn chải ít nhất 24 giờ.

