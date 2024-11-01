Nếu bàn chải của bạn không rung hoặc không bật nguồn, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.
Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Cặn kem đánh răng có thể tích tụ xung quanh nút nguồn. Phần cặn này khiến nút nguồn bị kẹt và không thể bật lên. Chúng tôi khuyến nghị bạn vệ sinh nút nguồn và khu vực xung quanh bằng khăn ẩm.
Pin bàn chải chưa được sạc đầy có thể cần nhiều năng lượng hơn để làm bàn chải rung. Chúng tôi khuyến nghị bạn sạc ít nhất 24 giờ. Bạn luôn có thể để bàn chải trên bộ sạc để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa.
Nếu bạn không sử dụng bàn chải trong một tháng hoặc lâu hơn, pin có thể đã hết. Đặt tay cầm lên bộ sạc. Pin đang được sạc, nhưng có thể mất vài phút để đèn báo pin sáng lên. Chúng tôi khuyến nghị bạn sạc bàn chải ít nhất 24 giờ.
Hãy thử sử dụng một ổ cắm khác để sạc đầy bàn chải. Nguồn điện bị lỗi kết nối với bộ sạc có thể khiến bàn chải không sạc được. Ở một số quốc gia, ổ cắm điện trong phòng tắm có tính năng an toàn tự ngắt nguồn điện. Hãy đảm bảo ổ cắm có điện trước khi sạc bàn chải.
Nếu bàn chải bật nguồn và đèn báo pin sáng nhưng không có rung, bàn chải của bạn đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi sản phẩm trên trang web hỗ trợ.
Nếu các cách trên không hiệu quả thì có thể bàn chải đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn Liên hệ với chúng tôi .