Nếu các hướng dẫn dưới đây không giúp ích, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhấp vào đây để gửi yêu cầu bảo hành trực tuyến, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhận thiết bị thay thế. Tất cả bàn chải và máy tăm nước Sonicare đều được bảo hành 2 năm.
Nếu bàn chải của bạn không sạc, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.
Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Bộ sạc của tất cả bàn chải đánh răng Sonicare đều khác nhau và không tương thích với các mẫu Sonicare khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm với bàn chải của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn đang ở Trung Quốc và mua bàn chải trước ngày 01/09/2024, vui lòng gọi 4008 800 008 để được hỗ trợ.
Bàn chải không sạc khi cắm điện? Ổ cắm điện có thể không hoạt động. Hãy thử cắm vào một ổ điện khác.
Kiểm tra xem bộ chuyển đổi sạc hoặc dây sạc có bị hư hỏng không. Nếu phát hiện hư hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Mua bộ thay thế tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Khi sử dụng đế sạc, miếng sạc hoặc cốc sạc, hãy đảm bảo đặt bàn chải ở chính giữa bộ sạc. Bàn chải sẽ phát ra hai tiếng bíp ngắn, hoặc đèn báo pin sẽ sáng, xác nhận rằng bàn chải đã được đặt đúng vị trí.
Không đặt bộ sạc trên bề mặt kim loại hoặc gần các bộ sạc khác, vì có thể gây nhiễu trong quá trình sạc.
Nếu các cách trên không hiệu quả thì có thể bàn chải đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi bàn chải.