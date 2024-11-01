Hỗ trợ Philips
Đầu bàn chải của tôi bị rơi khỏi bàn chải Sonicare
Được xuất bản trên Ngày 14 tháng 11 năm 2025
Nếu đầu bàn chải bị rơi khỏi bàn chải, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.
Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
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Nếu đầu bàn chải bị rơi khỏi tay cầm, hãy đảm bảo rằng đầu bàn chải được gắn đúng cách.
- Giữ đầu bàn chải sao cho lông bàn chải hướng cùng chiều với các nút trên thân bàn chải.
- Ấn chặt đầu bàn chải vào thân cho đến khi bạn nghe tiếng “tách” nhẹ.
Một khe hở nhỏ giữa đầu bàn chải và tay cầm là bình thường và cần thiết. Đầu bàn chải cần có khả năng di chuyển để tạo ra mức độ rung phù hợp.
- Đảm bảo phần đáy của đầu bàn chải và khu vực xung quanh trục kim loại không có cặn bẩn. Bạn có thể vệ sinh bằng nước ấm hoặc khăn mềm.
- Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng đầu bàn chải Philips chính hãng. Đầu bàn chải giả có thể không vừa và dễ bị rơi ra.
- Nếu các cách trên không hiệu quả thì có thể bàn chải đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi bàn chải.
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