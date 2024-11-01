Hỗ trợ Philips

Đầu bàn chải của tôi bị rơi khỏi bàn chải Sonicare

Nếu đầu bàn chải bị rơi khỏi bàn chải, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.



Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.