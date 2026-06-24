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Máy hút bụi Philips của tôi có công suất hút thấp

Được xuất bản trên 24 June 2026

Nếu công suất hút của Máy hút bụi Philips của bạn không tốt như mong đợi, có thể do một số lý do. Hãy tìm hiểu cách tự xử lý vấn đề trong phần hướng dẫn sau đây.

Khi túi bụi hoặc ngăn chứa bụi của Máy hút bụi Philips đầy, công suất hút sẽ thấp hơn bình thường.

Trong trường hợp này, hãy kiểm tra túi bụi / ngăn chứa bụi và nếu túi bụi / ngăn chứa bụi đầy, hãy thay thế túi bụi / ngăn chứa bụi (hoặc đổ hết bụi nếu được chỉ định cho kiểu máy hút bụi cụ thể của bạn).

Lưu ý:

Nếu bạn có một kiểu máy hút bụi cụ thể với các túi bụi có thể tái sử dụng, bạn nên thay các túi bụi cũ vì điều này cũng có thể gây ra công suất hút thấp.

Ống mềm, ống hoặc đầu hút của Máy hút bụi Philips của bạn có thể bị tắc nghẽn. Ngoài ra, chổi quét có thể bị vướng lông tóc, làm cho công suất hút bị suy giảm và thiết bị không thể hút bụi bẩn như mong đợi vì không khí không thể đi qua dễ dàng như bình thường.

Hãy kiểm tra xem có bất kỳ bộ phận nào bị tắc không và loại bỏ lông tóc vướng víu.

Bộ lọc bẩn sẽ ngăn không khí lưu thông như bình thường. Việc này có thể làm giảm công suất hút của Máy hút bụi Philips. Do đó, thiết bị có thể không hút bụi sạch sẽ hoặc không đạt hiệu quả như mong đợi.

Tùy thuộc vào kiểu máy hút bụi của bạn, máy sẽ có một bộ lọc bảo vệ động cơ và/hoặc một bộ lọc khí thải.

  • Khi bộ lọc bảo vệ động cơ bị bẩn:

Bộ lọc bảo vệ động cơ thường nằm ở phía sau túi bụi hoặc ngăn chứa bụi.

Bộ lọc này nên được vệ sinh 4 đến 6 tuần một lần (tùy thuộc vào kiểu máy bạn có).

Cũng tùy thuộc vào kiểu máy cụ thể, trong một số máy hút bụi, bộ lọc này nên được làm sạch bằng cách đập nhẹ trên thùng rác hoặc phủi sạch bụi bằng bàn chải, nhưng trong các máy hút bụi khác, bạn có thể rửa bộ lọc bằng nước. Vui lòng kiểm tra các chỉ dẫn cho kiểu máy cụ thể của bạn.

  • Khi bộ lọc khí thải bị bẩn:

Bộ lọc khí thải nằm ở phía sau Máy hút bụi Philips, phía sau động cơ.

Không nên rửa hoặc làm sạch bộ lọc này: bạn nên thay bộ lọc mới mỗi năm một lần (trừ khi bộ lọc trong kiểu máy hút bụi của bạn không thể thay thế được)

Bộ lọc khí thải, bộ lọc bảo vệ động cơ và bộ lọc SpeedPro của Máy hút bụi Philips

Nếu Máy hút bụi Philips của bạn có ngăn chứa bụi, hãy đảm bảo nắp của thiết bị được đặt đúng cách.

Nắp ngăn chứa bụi máy hút bụi Philips

Một số Máy hút bụi của Philips có cài đặt công suất hút.

Cài đặt công suất hút này chứa các biểu tượng tương tự như các biểu tượng được hiển thị trong hình dưới đây. Thông thường, bạn có thể tìm thấy cài đặt công suất hút trên điều khiển từ xa, tay cầm hoặc trên chính máy hút bụi.

Nếu thiết bị có cài đặt này, hãy kiểm tra xem máy có được đặt ở công suất hút mong muốn hay không. Nếu không đúng, bạn có thể tăng công suất.

Các bước kể trên không khắc phục được sự cố? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Cài đặt công suất hút - Máy hút bụi Philips
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