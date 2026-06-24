Bộ lọc bẩn sẽ ngăn không khí lưu thông như bình thường. Việc này có thể làm giảm công suất hút của Máy hút bụi Philips. Do đó, thiết bị có thể không hút bụi sạch sẽ hoặc không đạt hiệu quả như mong đợi.

Tùy thuộc vào kiểu máy hút bụi của bạn, máy sẽ có một bộ lọc bảo vệ động cơ và/hoặc một bộ lọc khí thải.

Khi bộ lọc bảo vệ động cơ bị bẩn:

Bộ lọc bảo vệ động cơ thường nằm ở phía sau túi bụi hoặc ngăn chứa bụi.

Bộ lọc này nên được vệ sinh 4 đến 6 tuần một lần (tùy thuộc vào kiểu máy bạn có).

Cũng tùy thuộc vào kiểu máy cụ thể, trong một số máy hút bụi, bộ lọc này nên được làm sạch bằng cách đập nhẹ trên thùng rác hoặc phủi sạch bụi bằng bàn chải, nhưng trong các máy hút bụi khác, bạn có thể rửa bộ lọc bằng nước. Vui lòng kiểm tra các chỉ dẫn cho kiểu máy cụ thể của bạn.

Khi bộ lọc khí thải bị bẩn:

Bộ lọc khí thải nằm ở phía sau Máy hút bụi Philips, phía sau động cơ.

Không nên rửa hoặc làm sạch bộ lọc này: bạn nên thay bộ lọc mới mỗi năm một lần (trừ khi bộ lọc trong kiểu máy hút bụi của bạn không thể thay thế được)