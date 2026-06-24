Thông thường, sẽ khó hút bụi trên thảm hơn ở một số góc nhất định khi hút bằng Máy hút bụi Philips SpeedPro (Max).



Nếu bạn gặp khó khăn khi hút bụi cho thảm theo một hướng, hãy thử thay đổi hướng cho đến khi bạn tìm thấy góc lướt máy tốt nhất. Bạn cũng có thể hạ thấp góc ống để đầu hút có thể lướt dễ dàng trên thảm.



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