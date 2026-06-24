Máy hút bụi Philips SpeedPro (Max) của tôi không lướt tốt trên thảm
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu Máy hút bụi Philips SpeedPro (Max) của bạn không lướt dễ dàng trên thảm, hãy tham khảo phần hướng dẫn sau đây về cách khắc phục sự cố.
Đối với Máy hút bụi Philips SpeedPro (Max), bạn nên chọn cài đặt thấp nhất (cài đặt 1) để hút bụi trên thảm, đặc biệt là thảm dày.
Các cài đặt cao hơn có công suất hút rất mạnh và có thể tạo ra quá nhiều lực hút trên thảm, khiến máy khó lướt tốt.
Thông thường, sẽ khó hút bụi trên thảm hơn ở một số góc nhất định khi hút bằng Máy hút bụi Philips SpeedPro (Max).
Nếu bạn gặp khó khăn khi hút bụi cho thảm theo một hướng, hãy thử thay đổi hướng cho đến khi bạn tìm thấy góc lướt máy tốt nhất. Bạn cũng có thể hạ thấp góc ống để đầu hút có thể lướt dễ dàng trên thảm.
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