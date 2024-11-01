Tắt thiết bị (hình 1).

Trong khi giữ thiết bị ở góc 45 độ, nhấn nút để tháo thùng chứa bụi (hình 2).

Hãy làm theo các bước sau đây nếu bạn muốn làm sạch thùng:

Nhấc bộ phận được tô màu lên để tiếp cận thùng (hình 3).

Mẹo : Nếu khó tháo bộ phận này ra khỏi thùng, bạn có thể dùng tay gõ nhẹ xung quanh thùng để bộ phận được tô màu lỏng ra một chút. Cách tháo dễ dàng nhất là một tay đỡ đáy thùng và tay còn lại nhấc bộ phận được tô màu lên.

Đổ sạch thùng chứa bụi (hình 4).

Rửa sạch thùng chứa bụi dưới vòi nước. Tránh sử dụng máy rửa chén (hình 5).

Đảm bảo thùng chứa bụi khô hoàn toàn trước khi lắp vào lại (hình 6-7).

Hãy đảm bảo rằng bạn căn chỉnh phần nhô ra của thùng trước rồi mới lắp nó vào đúng bản lề.