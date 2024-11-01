Không mở được thùng chứa bụi của Máy hút bụi không dây Philips
Được xuất bản trên Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Nếu bạn không thể mở thùng chứa bụi của Máy hút bụi không dây Philips, bạn có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này. Vui lòng kiểm tra số model máy của bạn trên ống và tham khảo ở đây cách tự giải quyết vấn đề này.
Tắt thiết bị (hình 1).
Trong khi giữ thiết bị ở góc 45 độ, nhấn nút để tháo thùng chứa bụi (hình 2).
Hãy làm theo các bước sau đây nếu bạn muốn làm sạch thùng:
Nhấc bộ phận được tô màu lên để tiếp cận thùng (hình 3).
Mẹo: Nếu khó tháo bộ phận này ra khỏi thùng, bạn có thể dùng tay gõ nhẹ xung quanh thùng để bộ phận được tô màu lỏng ra một chút. Cách tháo dễ dàng nhất là một tay đỡ đáy thùng và tay còn lại nhấc bộ phận được tô màu lên.
Đổ sạch thùng chứa bụi (hình 4).
Rửa sạch thùng chứa bụi dưới vòi nước. Tránh sử dụng máy rửa chén (hình 5).
Đảm bảo thùng chứa bụi khô hoàn toàn trước khi lắp vào lại (hình 6-7).
Hãy đảm bảo rằng bạn căn chỉnh phần nhô ra của thùng trước rồi mới lắp nó vào đúng bản lề. Bạn có thể xem video dưới đây để biết hướng dẫn chi tiết hơn.
Nếu bạn bấm nút trên tay cầm trong khi thùng chứa bụi không được căn chỉnh đúng cách, thùng có thể bị kẹt hoặc đặt sai vị trí. Bạn có thể nhận thấy khe hở giữa thùng chứa bụi và phần động cơ của tay cầm. Để khắc phục lỗi này, chỉ cần đẩy thùng chứa bụi về phía động cơ cho đến khi không còn khe hở.
Trong video dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đặt thùng chứa bụi chính xác và cách giải quyết vấn đề này.
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Khi bạn mở thùng chứa bụi của SpeedPro (Max), hãy đảm bảo làm theo các bước sau đây:
Tắt thiết bị.
Tháo thùng chứa bụi bằng cách nhấn nút nhả trên tay cầm, cạnh thùng chứa bụi (hình 1).
Mở nắp và đổ sạch thùng chứa bụi (hình 2-3).
Gắn lại nắp ngăn chứa bụi. Khi bạn nghe được tiếng tách thì tức là nắp đã đóng kín (xem hình 4).
Lắp ngăn chứa bụi vào lại máy hút bụi. Khi bạn nghe được tiếng tách thì tức là ngăn đã đặt đúng vị trí (xem hình 5).
Các giải pháp trên có khắc phục được sự cố không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm qua www.philips.com/support.