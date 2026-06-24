Máy hút bụi của bạn đi kèm với các cài đặt công suất khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Dưới đây là các cài đặt khuyến nghị để sử dụng thông thường hàng ngày đối với mỗi kiểu máy:

Đối với SpeedPro: Máy hút bụi Philips SpeedPro có hai cài đặt công suất hút: 1 và 2. Để sử dụng thông thường hàng ngày, bạn nên sử dụng cài đặt 1. Cài đặt cao nhất là 2 và có công suất hút cao hơn. Cài đặt 2 được sử dụng để làm sạch các vết đốm rất bẩn. Cài đặt 2sẽ làm tiêu hao pin rất nhanh , vì vậy nếu bạn sử dụng máy để hút bụi mỗi ngày thì tốt nhất nên sử dụng cài đặt 1.

Đối với SpeedPro Max: Cài đặt cao nhất của Máy hút bụi Philips SpeedPro Max là Turbo và cài đặt này có công suất hút rất cao. Theo đó, thiết bị làm tiêu hao pin rất nhanh trong cài đặt Turbo. Cài đặt này chỉ được sử dụng để làm sạch các vết đốm rất bẩn, không phải để sử dụng hàng ngày thông thường. Nếu sử dụng máy Philips SpeedPro Max để hút bụi mỗi ngày thì bạn nên sử dụng cài đặt 1 hoặc 2.