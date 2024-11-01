Nếu các hướng dẫn dưới đây không giúp ích, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhấp vào đây để gửi yêu cầu bảo hành trực tuyến, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhận thiết bị thay thế. Tất cả bàn chải và máy tăm nước Sonicare đều được bảo hành 2 năm.
Nếu bàn chải của bạn rung yếu hơn trước, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.
Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
Bàn chải có pin chưa được sạc đầy có thể cần nhiều năng lượng hơn để rung với công suất ban đầu. Chúng tôi khuyến nghị bạn sạc qua đêm trong ít nhất 24 giờ.
Bộ sạc của tất cả bàn chải đánh răng Sonicare đều khác nhau và không tương thích với các mẫu Sonicare khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm với bàn chải của bạn.
Một số bàn chải có tính năng EasyStart được kích hoạt mặc định. Tính năng này khiến bàn chải tăng mức độ rung dần sau mỗi lần chải. Mức tăng độ rung sẽ diễn ra trong mười bốn lần chải đầu tiên. Nếu bạn muốn bàn chải rung ở mức bình thường, chúng tôi khuyến nghị bạn tắt tính năng EasyStart.
Điều này cũng có thể có nghĩa là đầu bàn chải của bạn đã bị mòn. Chúng tôi khuyến nghị bạn thay đầu bàn chải mỗi ba tháng. Bạn có thể mua đầu bàn chải mới trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Nếu bạn vừa thay đầu bàn chải, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Chế độ được chọn sẽ ảnh hưởng đến mức độ rung của bàn chải. Một số chế độ chải có công suất thấp hơn, ví dụ như TongueCare và Sensitive. Chúng tôi khuyến nghị bạn tăng độ rung bằng cách thay đổi chế độ chải. Tắt bàn chải và nhấn nút chế độ/cường độ để chọn chế độ mong muốn.
Một số mẫu bàn chải có cài đặt cường độ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để xem bàn chải của bạn có cài đặt cường độ hay không. Mức cường độ được chọn có thể ảnh hưởng đến mức độ rung của bàn chải. Bạn có thể chọn giữa các mức cường độ khác nhau. Bàn chải sẽ tự động chọn mức cường độ dựa trên đầu bàn chải bạn gắn vào.
Trong khi chải, bạn có thể thay đổi cường độ bằng cách nhấn nút chế độ/cường độ. Không thể điều chỉnh cường độ khi tay cầm đang tắt.
Nếu các cách trên không hiệu quả thì có thể bàn chải đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi bàn chải.