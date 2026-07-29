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Hỗ trợ Philips

Khói trắng thoát ra từ Philips Airfryer của tôi

Được xuất bản trên 29 July 2026

Có một vài nguyên nhân khiến cho khói thoát ra thiết bị Philips Airfryer của bạn. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Ngừng nấu và dùng khăn giấy lau bếp để thấm hết phần dầu ở đáy nồi hoặc đổ hết dầu mỡ thừa ra khỏi nồi. Sau đó, bạn có thể tiếp tục nấu ăn. Vui lòng lưu ý rằng khói trắng không làm hư hại thiết bị Philips Airfryer của bạn hoặc ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.
Mẹo:
Nếu bạn thường xuyên nấu thực phẩm có hàm lượng chất béo, bạn có thể dùng nắp đậy nguyên liệu (cho HD924x), nắp chống đổ ra ngoài (cho HD962x,HD964x) hoặc giỏ nấu ăn đa dạng (cho HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) để tránh tạo ra khói.

Ngừng nấu và lấy hết phần thức ăn còn dư ra khỏi nồi. Nồi, giỏ và thanh đốt phải được rửa sạch kỹ càng sau mỗi lần sử dụng. Chất cặn dầu mỡ từ lần sử dụng trước có thể làm cho khói trắng thoát ra khỏi Airfryer.

Do luồng khí mạnh, các nguyên liệu nhẹ dễ bay (như lát bánh mì, rau hoặc trái cây lát mỏng) có thể vướng vào thanh đốt trên Philips Airfryer của bạn. Vui lòng lấy hết thức ăn ra khỏi thanh đốt sau khi thiết bị nguội xuống.
Mẹo:
Để tránh tạo ra khói trong khi nấu các loại nguyên liệu nhẹ dễ bay, bạn có thể dùng nắp đậy nguyên liệu (cho HD924x), nắp chống đổ ra ngoài (cho HD962x,HD964x) hoặc giỏ nấu ăn đa dạng (cho HD921x, HD922x, HD923x, HD953x).

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