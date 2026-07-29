Ngừng nấu và dùng khăn giấy lau bếp để thấm hết phần dầu ở đáy nồi hoặc đổ hết dầu mỡ thừa ra khỏi nồi. Sau đó, bạn có thể tiếp tục nấu ăn. Vui lòng lưu ý rằng khói trắng không làm hư hại thiết bị Philips Airfryer của bạn hoặc ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Mẹo:

Nếu bạn thường xuyên nấu thực phẩm có hàm lượng chất béo, bạn có thể dùng nắp đậy nguyên liệu (cho HD924x), nắp chống đổ ra ngoài (cho HD962x,HD964x) hoặc giỏ nấu ăn đa dạng (cho HD921x, HD922x, HD923x, HD953x) để tránh tạo ra khói.