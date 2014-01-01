Nếu các hướng dẫn dưới đây không giúp ích, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhấp vào đây để gửi yêu cầu bảo hành trực tuyến, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhận thiết bị thay thế. Tất cả bàn chải và máy tăm nước Sonicare đều được bảo hành 2 năm. Nếu bàn chải của bạn phát ra tiếng ồn lớn, các mẹo khắc phục sự cố dưới đây có thể giúp bạn tìm ra giải pháp.
Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện các bước theo thứ tự được liệt kê dưới đây. Giữa các bước, hãy kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể xem video bên dưới để giải quyết vấn đề.
Bàn chải Sonicare sử dụng rung động mạnh để làm sạch răng của bạn. Âm thanh tạo ra lớn hơn so với bàn chải đánh răng thủ công. Nếu đây là bàn chải điện đầu tiên của bạn, có thể bạn sẽ cần một thời gian để làm quen với việc chải răng bằng bàn chải điện.
Nếu bạn bật bàn chải khi chưa gắn đầu bàn chải, thiết bị sẽ phát ra tiếng ồn lớn hơn. Luôn đảm bảo rằng đầu bàn chải đã được gắn vào bàn chải của bạn.
Nếu bàn chải của bạn phát ra tiếng ồn lớn bất thường, nguyên nhân có thể là do đầu bàn chải bị lỏng. Hãy đảm bảo đầu bàn chải được gắn chắc chắn vào tay cầm và không bị lỏng. Sẽ có một khe hở nhỏ giữa tay cầm và đầu bàn chải để tạo độ rung cần thiết.
Điều này cũng có thể có nghĩa là đầu bàn chải của bạn đã bị mòn. Chúng tôi khuyến nghị bạn thay đầu bàn chải mỗi ba tháng. Bạn có thể mua đầu bàn chải mới trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Hãy thử các bước sau: Bước 1: Tháo đầu bàn chải khỏi tay cầm. Bước 2: Bật bàn chải của bạn.
Bàn chải của bạn vẫn phát ra tiếng ồn lớn hoặc bất thường?
Nếu Có thì tức là bàn chải của bạn đã bị hỏng. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi sản phẩm trên trang web hỗ trợ.
Nếu Không: nếu tiếng ồn dừng lại, đầu bàn chải của bạn bị lỗi hoặc đã mòn. Bạn cần thay đầu bàn chải bằng đầu mới.
Nếu các cách trên không hiệu quả thì có thể bàn chải đã bị hư hỏng bên trong. Chúng tôi khuyến nghị bạn yêu cầu sửa chữa hoặc đổi bàn chải.