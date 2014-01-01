Cách vệ sinh bàn chải đánh răng Philips Sonicare

Thường xuyên vệ sinh bàn chải đánh răng và đầu bàn chải sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất của bàn chải. Vệ sinh bàn chải đánh răng sau khi sử dụng bằng cách rửa sạch đầu bàn chải và lông bàn chải. Lau sạch tay cầm bằng khăn ẩm.



Bạn có thể vệ sinh đầu bàn chải đánh răng hằng ngày bằng Máy diệt khuẩn đầu bàn chải bằng tia UV Philips Sonicare, giúp loại bỏ 99% vi khuẩn khỏi đầu bàn chải.



Chúng tôi khuyến nghị bạn thực hiện vệ sinh kỹ hằng tuần. Chỉ cần làm theo các bước đơn giản dưới đây:



Tháo đầu bàn chải. Rửa sạch phần dưới của đầu bàn chải bằng nước ấm. Rửa sạch phần trục kim loại bằng nước ấm. Lau sạch toàn bộ tay cầm bằng khăn và đảm bảo lau sạch xung quanh phần gioăng trên cùng (quanh trục kim loại), các nút trên tay cầm và phần dưới của bàn chải đánh răng. Lau sạch toàn bộ bề mặt tay cầm bằng khăn ướt.



Tuyệt đối không sử dụng máy rửa chén để vệ sinh bàn chải đánh răng hoặc bất kỳ phụ kiện nào của bàn chải. Tránh sử dụng các vật sắc nhọn trên phần gioăng cao su hoặc các nút vì có thể làm hỏng gioăng hoặc nút.

