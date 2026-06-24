Máy ép trái cây Philips sẽ không hoạt động nếu không được cắm điện đúng cách. Vui lòng đảm bảo rằng máy đã được cắm phích điện đúng cách.
Nếu máy ép trái cây Philips của bạn không hoạt động, có thể do một số nguyên nhân sau đây. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn.
Máy ép trái cây Philips sẽ không hoạt động nếu không được cắm điện đúng cách. Vui lòng đảm bảo rằng máy đã được cắm phích điện đúng cách.
Nếu nắp không được lắp đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng nắp đã được lắp vào đúng cách.
Nếu chốt khóa không ở đúng vị trí hoặc không được đóng đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng chốt khóa đã được đóng đúng cách.
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