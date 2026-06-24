Nếu bộ lọc động cơ hoặc bộ lọc khí thải của Máy hút bụi Philips bị nghẽn, máy có thể tạo ra âm thanh bất thường.

Để khắc phục sự cố này, hãy vệ sinh các bộ lọc của máy hút bụi. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các hướng dẫn cụ thể về cách vệ sinh bộ lọc.



Một lý do khác khiến máy hút bụi của bạn phát ra âm thanh bất thường có thể là do các bộ lọc bị dịch chuyển. Trong trường hợp này, hãy đặt các bộ lọc vào vị trí thông thường trong máy hút bụi của bạn.