Máy hút bụi Philips của tôi phát ra âm thanh bất thường
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu Máy hút bụi Philips của bạn phát ra âm thanh bất thường, hãy tham khảo lời khuyên khắc phục sự cố dưới đây của chúng tôi để tự khắc phục sự cố này.
Vui lòng kiểm tra xem có vật nào bị kẹt trong đầu hút, ống hoặc ống mềm của Máy hút bụi Philips không. Đôi khi, dòng khí trong máy hút bụi của bạn có thể bị chặn một phần do vật thể mắc kẹt trong đầu hút, ống hoặc ống mềm của thiết bị. Trong trường hợp này, hãy lấy dị vật ra trước khi tiếp tục hút bụi.
Khi bạn sử dụng một phụ kiện khác với phụ kiện thông thường, bạn có thể nhận thấy Máy hút bụi Philips của bạn tạo ra tiếng ồn khác. Hãy kiểm tra xem máy hút bụi có hoạt động bình thường trở lại không khi bạn ngừng sử dụng phụ kiện đó. Nếu máy hoạt động bình thường trở lại, vậy bạn không cần lo lắng về tiếng ồn, đó là hiện tượng bình thường.
Nếu thanh trượt công suất hút trên ống mềm của Máy hút bụi Philips đang mở, điều này có thể gây ra âm thanh bất thường phát ra từ thiết bị. Trong trường hợp này, bạn có thể đóng thanh trượt để ngăn âm thanh bất thường.
Nếu bộ lọc động cơ hoặc bộ lọc khí thải của Máy hút bụi Philips bị nghẽn, máy có thể tạo ra âm thanh bất thường. Để khắc phục sự cố này, hãy vệ sinh các bộ lọc của máy hút bụi. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các hướng dẫn cụ thể về cách vệ sinh bộ lọc.
Một lý do khác khiến máy hút bụi của bạn phát ra âm thanh bất thường có thể là do các bộ lọc bị dịch chuyển. Trong trường hợp này, hãy đặt các bộ lọc vào vị trí thông thường trong máy hút bụi của bạn.
Nếu ngăn chứa bụi của Máy hút bụi Philips đầy bụi, điều này có thể khiến thiết bị phát ra âm thanh bất thường. Hãy vệ sinh ngăn chứa bụi để khắc phục sự cố này. Để biết hướng dẫn cụ thể về cách vệ sinh ngăn chứa bụi, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của bạn.
Nếu các trường hợp trên không áp dụng cho trường hợp của bạn thì có thể động cơ của Máy hút bụi Philips của bạn đã bị hỏng. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.