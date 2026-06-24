Bạn có thể làm sạch bàn chải của Máy hút bụi dạng cán Philips PowerPro bằng cách làm theo các bước sau đây:

Mở nắp đầu hút và lấy bàn chải ra Loại bỏ các sợi tóc và lông tơ ở đầu hút. Nếu tóc quấn quanh bàn chải, bạn có thể dùng kéo để cắt chúng ra Lắp bàn chải vào lại đầu hút và đóng nắp

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