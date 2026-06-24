Hỗ trợ Philips
Bàn chải của Máy hút bụi dạng cán Philips PowerPro không xoay
Được xuất bản trên 24 June 2026
Trong trường hợp bàn chải của Máy hút bụi dạng cán Philips PowerPro của bạn không xoay thì có thể là bàn chải đã bị bẩn. Hãy tìm hiểu cách tự làm sạch bàn chải.
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Bạn có thể làm sạch bàn chải của Máy hút bụi dạng cán Philips PowerPro bằng cách làm theo các bước sau đây:
- Mở nắp đầu hút và lấy bàn chải ra
- Loại bỏ các sợi tóc và lông tơ ở đầu hút. Nếu tóc quấn quanh bàn chải, bạn có thể dùng kéo để cắt chúng ra
- Lắp bàn chải vào lại đầu hút và đóng nắp
Nếu các giải pháp trên không giúp giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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