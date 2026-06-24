Hỗ trợ Philips

Có bụi thoát ra từ Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua

Để duy trì hiệu suất hút tối ưu của Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua, bạn nên vệ sinh các bộ lọc từ 2 đến 4 tuần một lần. Bạn không cần phải thay thế bộ lọc. Hãy tìm hiểu cách tự vệ sinh các bộ lọc trong phần hướng dẫn sau đây.