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Hỗ trợ Philips

Có bụi thoát ra từ Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua

Được xuất bản trên 24 June 2026

Để duy trì hiệu suất hút tối ưu của Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua, bạn nên vệ sinh các bộ lọc từ 2 đến 4 tuần một lần. Bạn không cần phải thay thế bộ lọc. Hãy tìm hiểu cách tự vệ sinh các bộ lọc trong phần hướng dẫn sau đây.

  1. Tháo ngăn lọc và lấy bộ lọc của Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua ra;
  2. Tháo tấm xốp lọc;
  3. Làm sạch tấm xốp lọc dưới vòi nước bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Để bộ lọc khô trong 24 giờ;
  4. Tuyệt đối không đặt bộ lọc vào lại khi bộ lọc vẫn còn ướt, vì việc này sẽ làm hỏng thiết bị.

Lưu ý: Để vệ sinh toàn diện, bạn cũng có thể vệ sinh túi chứa bụi và các bộ phận lọc trong nước lạnh hoặc nước ấm.

Nếu các giải pháp trên không giúp giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hướng dẫn vệ sinh
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