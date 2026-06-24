Có bụi thoát ra từ Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua
Được xuất bản trên 24 June 2026
Để duy trì hiệu suất hút tối ưu của Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua, bạn nên vệ sinh các bộ lọc từ 2 đến 4 tuần một lần. Bạn không cần phải thay thế bộ lọc. Hãy tìm hiểu cách tự vệ sinh các bộ lọc trong phần hướng dẫn sau đây.
Tháo ngăn lọc và lấy bộ lọc của Máy hút bụi Philips PowerPro Aqua ra;
Tháo tấm xốp lọc;
Làm sạch tấm xốp lọc dưới vòi nước bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Để bộ lọc khô trong 24 giờ;
Tuyệt đối không đặt bộ lọc vào lại khi bộ lọc vẫn còn ướt, vì việc này sẽ làm hỏng thiết bị.
Lưu ý: Để vệ sinh toàn diện, bạn cũng có thể vệ sinh túi chứa bụi và các bộ phận lọc trong nước lạnh hoặc nước ấm.
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