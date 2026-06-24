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Máy hút bụi ướt Philips của tôi xả ít nước hơn bình thường

Nếu Máy hút bụi ướt Philips của bạn xả ít nước hơn bình thường, việc này có thể do một số nguyên nhân. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp trong phần hướng dẫn sau đây.