Máy hút bụi ướt Philips của tôi xả ít nước hơn bình thường
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu Máy hút bụi ướt Philips của bạn xả ít nước hơn bình thường, việc này có thể do một số nguyên nhân. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp trong phần hướng dẫn sau đây.
Tấm lau vi sợi của Máy hút bụi ướt Philips bọc dải lau và chặn dòng nước từ dải. Nếu tấm lau vi sợi không được đặt đúng trên dải lau thì thiết bị có thể xả ra ít nước hơn bình thường. Trong trường hợp này, vui lòng làm theo các bước bên dưới:
Đảm bảo rằng các dải dán Velcro trên đầu bàn lau và các dải dán Velcro trên ngăn chứa nước được canh thẳng hàng.
Đồng thời đảm bảo mặt sọc của đầu bàn lau hướng ra ngoài, tránh xa đáy ngăn chứa nước.
Tháo dải lau. Sau đó rửa kỹ và lau lại bằng khăn khô.
Bạn cũng có thể ngâm dải lau qua đêm trong dung dịch gồm 1 phần giấm và 3 phần nước. Xả sạch sau khi ngâm và lau lại bằng khăn khô.
Châm thêm nước vào ngăn chứa nước
Chỉ sử dụng các tấm đệm vi sợi chính hãng của Philips. Bạn có thể mua các tấm đệm vi sợi này tại đại lý Philips hoặc trên [Cửa hàng trực tuyến] của Philips (http://www.shop.philips.com/service/) với mã số loại: FC8063.