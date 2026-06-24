Tôi cảm thấy bị điện giật khi sử dụng Máy hút bụi Philips
Được xuất bản trên 24 June 2026
Nếu bạn cảm thấy bị điện giật khi sử dụng Máy hút bụi Philips thì bạn không cần phải lo lắng. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và cách ngăn chặn sự cố trong phần hướng dẫn sau đây.
Trong quá trình hút bụi, đặc biệt là trong các phòng có độ ẩm không khí thấp, Máy hút bụi Philips của bạn sẽ tích tụ tĩnh điện. Do đó, bạn có thể bị điện giật khi chạm vào ống máy hoặc các bộ phận bằng thép khác của thiết bị. Những cú giật điện này không gây hại cho bạn và không làm hỏng thiết bị.
Để giảm sự bất tiện với tĩnh điện, bạn nên xả tĩnh điện trên Máy hút bụi Philips của bạn bằng cách thường xuyên giữ ống sát vào các vật kim loại khác trong phòng (ví dụ: chân bàn hoặc chân ghế, bộ tản nhiệt, v.v.).
Lưu ý: Bạn nên tăng mức độ ẩm không khí trong phòng của bạn.
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