Trong quá trình hút bụi, đặc biệt là trong các phòng có độ ẩm không khí thấp, Máy hút bụi Philips của bạn sẽ tích tụ tĩnh điện. Do đó, bạn có thể bị điện giật khi chạm vào ống máy hoặc các bộ phận bằng thép khác của thiết bị. Những cú giật điện này không gây hại cho bạn và không làm hỏng thiết bị.