Cụm từ tìm kiếm

  • Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn* Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn* Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn*

    Shaver 5000X series Máy cạo râu khô và ướt

    X5006/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn*

    Philips Series 5000X được thiết kế để mang đến trải nghiệm cạo sát với khả năng bảo vệ da tối ưu, giúp bạn thoải mái cạo râu mỗi ngày. Công nghệ Bảo vệ da giúp giảm thiểu kích ứng, cho phép bạn cạo râu tự tin và tận hưởng làn da mịn màng, thoải mái hằng ngày.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 2.655.000 đ

    Shaver 5000X series Máy cạo râu khô và ướt

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy cạo râu du lịch (pin sạc)

    Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn*

    Với công nghệ Bảo vệ da

    • Lớp phủ bảo vệ SkinGlide
    • Đầu cạo linh hoạt 360 độ
    • Hệ thống cạo chống ăn mòn
    • Lưỡi cạo PowerCut
    Lướt nhẹ, giảm kích ứng da

    Lướt nhẹ, giảm kích ứng da

    Cạo râu thoải mái hơn. Lớp phủ bảo vệ SkinGlide với 100.000 hạt vi cầu trên mỗi cm² giúp lướt trên da mượt hơn 20%, giảm ma sát và hạn chế kích ứng.

    Đảm bảo tiếp xúc tối ưu với da, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận

    Đảm bảo tiếp xúc tối ưu với da, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận

    Đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° duy trì tiếp xúc với da, ngay cả ở những khu vực khó cạo. Giúp bắt lông hiệu quả đồng thời giảm áp lực lên da, mang lại kết quả cạo sạch và thoải mái hơn.

    Lưỡi chống ăn mòn, thân thiện với da cho sự thoải mái lâu dài

    Lưỡi chống ăn mòn, thân thiện với da cho sự thoải mái lâu dài

    Lưỡi cạo được làm từ thép châu Âu đạt chuẩn phẫu thuật, chống ăn mòn và giúp ngăn tạp chất ảnh hưởng đến hiệu suất cạo. Thép không gây dị ứng, thân thiện với da, mang lại trải nghiệm cạo râu thoải mái mỗi ngày.

    Cạo sát, nhẵn và đều

    Cạo sát, nhẵn và đều

    Tận hưởng hiệu suất cạo râu đáng tin cậy với 27 lưỡi cạo PowerCut tự mài bằng thép không gỉ. Với 56.000 lần cắt mỗi phút, máy cạo hiệu quả, mang lại kết quả cạo sạch và làn da mượt mà và cảm giác cạo đều đặn.

    Dễ dàng kiểm soát, an toàn ngay cả khi cạo ướt

    Dễ dàng kiểm soát, an toàn ngay cả khi cạo ướt

    Tay cầm công thái học được thiết kế vừa vặn, giúp bạn kiểm soát máy tự tin. Bề mặt cao su tròn chống trượt giữ máy chắc chắn ngay cả khi cạo dưới vòi nước.

    Chọn chế độ cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Chọn chế độ cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái

    Cạo theo cách bạn muốn: lựa chọn cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt, kể cả khi đang tắm.

    Ngăn máy tự bật trong khi di chuyển

    Ngăn máy tự bật trong khi di chuyển

    Di chuyển an tâm. Nhấn và giữ nút bật/tắt trong 3 giây để khóa máy cạo, giúp tránh việc máy vô tình bật và làm hao pin khi bạn đang di chuyển.

    Sạc đầy 1 giờ cho 50 phút cạo, sạc nhanh 5 phút

    Sạc đầy 1 giờ cho 50 phút cạo, sạc nhanh 5 phút

    Tận hưởng tới 50 phút cạo râu sau mỗi lần sạc đầy 1 giờ. Nếu gấp, chỉ cần sạc nhanh 5 phút là đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.

    Sạc tiện lợi hơn, giảm lãng phí bao bì

    Sạc tiện lợi hơn, giảm lãng phí bao bì

    Cáp USB-A cung cấp cách sạc tiện lợi cho máy cạo râu, đồng thời giúp giảm lãng phí do các bộ chuyển đổi không cần thiết. Bao bì có thể tái chế, hoàn toàn không nhựa, góp phần vào lựa chọn bền vững hơn. Nếu bạn cần bộ chuyển đổi, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Philips tại philips.com/support.

    Mở dễ dàng để vệ sinh nhanh chóng

    Việc vệ sinh trở nên đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần nhấn nút mở trong một lần chạm để mở đầu cạo, rửa sạch dưới nước, và bạn sẵn sàng cho lần cạo tiếp theo.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Di chuyển và bảo quản
      Nắp bảo vệ

    • Công suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Sạc điện
      • Sạc đầy trong 1 giờ
      • Sạc nhanh 5 phút
      Thời gian sử dụng
      50 phút
      Điện áp đầu vào
      5 V
      Tiêu hao điện tối đa
      4.5  W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen ánh kim/Xanh lam nhạt
      Thân bàn chải
      Tay cầm đứng tiện dụng
      Đầu dao cạo
      Lượn tròn

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Đầu cạo thay thế
      Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      • Chỉ báo mức pin
      • Khóa du lịch
      Vệ sinh
      • Nút mở trong một lần chạm
      • Làm sạch được toàn bộ máy
      Khô và ướt
      • Chống thấm nước IPX7
      • Chịu được nước
      Sạc điện
      Sạc USB-A (5V⎓ / ≥1A)

    • Công nghệ Bảo vệ da

      Bảo vệ da
      • Lớp phủ bảo vệ SkinGlide
      • Hệ thống cạo chống ăn mòn
      Cạo râu theo đường viền
      Đầu cạo linh hoạt 360 độ

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • so với Philips S3000 series
    • *so với lớp mạ không có hạt
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox