X5006/00
Cạo râu sát da. Bảo vệ da tốt hơn*
Philips Series 5000X được thiết kế để mang đến trải nghiệm cạo sát với khả năng bảo vệ da tối ưu, giúp bạn thoải mái cạo râu mỗi ngày. Công nghệ Bảo vệ da giúp giảm thiểu kích ứng, cho phép bạn cạo râu tự tin và tận hưởng làn da mịn màng, thoải mái hằng ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cạo râu thoải mái hơn. Lớp phủ bảo vệ SkinGlide với 100.000 hạt vi cầu trên mỗi cm² giúp lướt trên da mượt hơn 20%, giảm ma sát và hạn chế kích ứng.
Đầu cạo hoàn toàn linh hoạt xoay 360° duy trì tiếp xúc với da, ngay cả ở những khu vực khó cạo. Giúp bắt lông hiệu quả đồng thời giảm áp lực lên da, mang lại kết quả cạo sạch và thoải mái hơn.
Lưỡi cạo được làm từ thép châu Âu đạt chuẩn phẫu thuật, chống ăn mòn và giúp ngăn tạp chất ảnh hưởng đến hiệu suất cạo. Thép không gây dị ứng, thân thiện với da, mang lại trải nghiệm cạo râu thoải mái mỗi ngày.
Tận hưởng hiệu suất cạo râu đáng tin cậy với 27 lưỡi cạo PowerCut tự mài bằng thép không gỉ. Với 56.000 lần cắt mỗi phút, máy cạo hiệu quả, mang lại kết quả cạo sạch và làn da mượt mà và cảm giác cạo đều đặn.
Tay cầm công thái học được thiết kế vừa vặn, giúp bạn kiểm soát máy tự tin. Bề mặt cao su tròn chống trượt giữ máy chắc chắn ngay cả khi cạo dưới vòi nước.
Cạo theo cách bạn muốn: lựa chọn cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt sảng khoái với gel hoặc bọt, kể cả khi đang tắm.
Di chuyển an tâm. Nhấn và giữ nút bật/tắt trong 3 giây để khóa máy cạo, giúp tránh việc máy vô tình bật và làm hao pin khi bạn đang di chuyển.
Tận hưởng tới 50 phút cạo râu sau mỗi lần sạc đầy 1 giờ. Nếu gấp, chỉ cần sạc nhanh 5 phút là đủ năng lượng cho một lần cạo đầy đủ.
Cáp USB-A cung cấp cách sạc tiện lợi cho máy cạo râu, đồng thời giúp giảm lãng phí do các bộ chuyển đổi không cần thiết. Bao bì có thể tái chế, hoàn toàn không nhựa, góp phần vào lựa chọn bền vững hơn. Nếu bạn cần bộ chuyển đổi, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Philips tại philips.com/support.
Việc vệ sinh trở nên đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần nhấn nút mở trong một lần chạm để mở đầu cạo, rửa sạch dưới nước, và bạn sẵn sàng cho lần cạo tiếp theo.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Công nghệ Bảo vệ da
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