Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với công nghệ sạc nhanh, bạn có thể sạc pin nhanh khi pin yếu. Chỉ sau 15 phút sạc, bạn có thể phát nhạc 90 phút.
Bịt tai từ tính giúp bảo quản dễ dàng và gọn gàng
Tai nghe nhét tai này đặc biệt có bịt tai từ tính, giúp bạn cất giữ gọn gàng và dễ dàng. Nam châm được gắn kín ở phía sau bịt tai để có thể dính vào nhau - không rối dây, không lộn xộn. Chỉ cần hướng lưng chúng vào nhau để hút dính lại, cuộn lại bằng cáp chống rối phẳng rồi cất vào túi xách. Bạn hoàn toàn có thể lấy ra một cách dễ dàng vào bất cứ lúc nào.