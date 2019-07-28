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  • Không có dây vướng víu Không có dây vướng víu Không có dây vướng víu

    3000 series Tai nghe không dây có micrô

    TAUN102BK/00

    Không có dây vướng víu

    Tai nghe nhét tai Bluetooth nhỏ gọn mang đến âm thanh mạnh mẽ với thời gian thưởng thức âm nhạc không dây lên đến 7 giờ. Giải pháp di động mang đến sự thuận tiện khi sử dụng.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    3000 series Tai nghe không dây có micrô

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    Không có dây vướng víu

    Âm thanh mạnh mẽ.

    • Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau
    • Nhét tai
    • Thời gian phát 7 giờ

    Công nghệ sạc nhanh

    Với công nghệ sạc nhanh, bạn có thể sạc pin nhanh khi pin yếu. Chỉ sau 15 phút sạc, bạn có thể phát nhạc 90 phút.

    Bịt tai từ tính giúp bảo quản dễ dàng và gọn gàng

    Tai nghe nhét tai này đặc biệt có bịt tai từ tính, giúp bạn cất giữ gọn gàng và dễ dàng. Nam châm được gắn kín ở phía sau bịt tai để có thể dính vào nhau - không rối dây, không lộn xộn. Chỉ cần hướng lưng chúng vào nhau để hút dính lại, cuộn lại bằng cáp chống rối phẳng rồi cất vào túi xách. Bạn hoàn toàn có thể lấy ra một cách dễ dàng vào bất cứ lúc nào.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Độ nhạy
      100  dB
      Trở kháng
      16  ohm

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      35.4  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      21  cm
      Tổng trọng lượng
      2.25  kg
      Chiều cao
      23.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 10014 2
      Trọng lượng
      1.296  kg
      Trọng lượng bì
      0.954  kg

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      18.9  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      6
      Chiều rộng
      16.6  cm
      Chiều cao
      11  cm
      Trọng lượng
      0.324  kg
      Tổng trọng lượng
      0.48  kg
      Trọng lượng bì
      0.156  kg
      GTIN
      2 48 95229 10014 9

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.3  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      2.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10014 5
      Tổng trọng lượng
      0.069  kg
      Trọng lượng
      0.054  kg
      Trọng lượng bì
      0.015  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều dài cáp
      61.8  cm
      Chiều cao
      2.25  cm
      Chiều rộng
      1.4  cm
      Chiều sâu
      0  cm
      Trọng lượng
      0.035  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp USB
      Đi kèm để sạc pin

    • UPC

      UPC
      8 40063 20056 2

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Mút tai nghe, có 3 cỡ
    • Dây cáp sạc pin USB
    Badge-D2C

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