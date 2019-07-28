Bịt tai từ tính giúp bảo quản dễ dàng và gọn gàng

Tai nghe nhét tai này đặc biệt có bịt tai từ tính, giúp bạn cất giữ gọn gàng và dễ dàng. Nam châm được gắn kín ở phía sau bịt tai để có thể dính vào nhau - không rối dây, không lộn xộn. Chỉ cần hướng lưng chúng vào nhau để hút dính lại, cuộn lại bằng cáp chống rối phẳng rồi cất vào túi xách. Bạn hoàn toàn có thể lấy ra một cách dễ dàng vào bất cứ lúc nào.