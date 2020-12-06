Micro kép giúp nghe gọi rõ hơn. Chế độ âm thanh mono

Hai micro trên mỗi tai nghe tập trung vào âm thanh giọng nói của bạn và giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Nếu bạn đang ở một nơi yên tĩnh hơn và không cần phải chặn tiếng ồn khi đang trò chuyện thì chế độ âm thanh mono sẽ cho phép bạn nói chuyện chỉ bằng một tai nghe.