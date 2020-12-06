Cụm từ tìm kiếm

  • Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn. Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn. Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    5000 series Tai nghe nhét tai True Wireless

    TAT5505BK/00

    Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    Tai nghe không dây đích thực nổi bật với kiểu dáng đẹp và công nghệ khử tiếng ồn chủ động, loại bỏ tiếng ồn xung quanh. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt âm thanh theo sở thích cá nhân thông qua ứng dụng Philips Headphones. Bạn có thể thoải mái nghe nhạc và dễ dàng tạm dừng phát nhạc bằng cách tháo tai nghe ra.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    5000 series Tai nghe nhét tai True Wireless

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Khử ồn

    Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    • Bộ kích âm thanh 8mm/kín phía sau
    • Khử tiếng ồn chủ động
    • Đen
    • Bluetooth®
    Thiết kế đẹp mắt và công nghệ "Khử tiếng ồn chủ động lai"

    Thiết kế đẹp mắt và công nghệ "Khử tiếng ồn chủ động lai"

    Các tai nghe không dây đích thực này không chỉ có kiểu dáng đẹp mà còn cải thiện chất lượng âm thanh khi bạn đang di chuyển. Công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ANC) lai giúp giảm tạp âm để bạn nghe nhạc rõ hơn. Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe rõ hơn tiếng động xung quanh trong khi nhạc vẫn phát.

    Ứng dụng Philips Headphones để linh hoạt điều khiển âm thanh

    Ứng dụng Philips Headphones để linh hoạt điều khiển âm thanh

    Ứng dụng Philips Headphones tăng âm trầm, giảm âm bổng, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn chế độ phát nhạc. Bạn có thể tự điều chỉnh các cài đặt âm thanh hoặc chọn kiểu âm thanh được thiết lập sẵn, cũng như chuyển đổi các chế độ ANC thiết lập sẵn chỉ với một lần nhấn nút.

    Bộ kích âm thanh neodim 8 mm công suất cao. Âm bass mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng

    Bộ kích âm thanh neodim 8 mm công suất cao. Âm bass mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng

    Bộ kích âm thanh neodim 8 mm mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời cho mọi bài hát, mọi thể loại nhạc khi bạn đang di du lịch, làm việc hay nghỉ ngơi thư giãn. Tai nghe sẽ tạm dừng phát nhạc khi bạn tháo tai nghe ra và khi bạn đeo tai nghe vào lại, âm nhạc sẽ tiếp tục.

    Kết nối ổn định. Các nút điều khiển tai nghe tích hợp

    Kết nối ổn định. Các nút điều khiển tai nghe tích hợp

    Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe. Bạn có thể dễ dàng điều khiển phát nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng nhờ các nút điều khiển cảm ứng ở mỗi bên tai nghe.

    Micro kép giúp nghe gọi rõ hơn. Chế độ âm thanh mono

    Hai micro trên mỗi tai nghe tập trung vào âm thanh giọng nói của bạn và giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Nếu bạn đang ở một nơi yên tĩnh hơn và không cần phải chặn tiếng ồn khi đang trò chuyện thì chế độ âm thanh mono sẽ cho phép bạn nói chuyện chỉ bằng một tai nghe.

    Hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ

    Sau một lần sạc đầy điện, bạn sẽ nghe nhạc được trong 5 giờ (4,5 giờ nếu có bật ANC). Đặc biệt với hộp sạc đi kèm, sạc nhanh 15 phút sẽ cho bạn thêm 1 giờ nghe nhạc, nhờ vậy bạn có thể nghe nhạc được tới 20 giờ. Thời gian để sạc đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

    Ống dẫn âm hình ovan. Đệm mút tai nghe bằng silicon

    Ống dẫn âm hình ovan giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách âm thụ động hiệu quả tối đa. Đệm mút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn để bạn thoải mái lựa chọn kích cỡ tai nghe vừa vặn với tai của bạn.

    Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX5

    Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX5. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

    Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe được mọi chuyển động bên ngoài

    -

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Đường kính loa
      8 mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      16 Ohm
      Dạng nam châm
      NdFeB
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Độ nhạy
      105 dB (1K Hz)
      Công suất vào tối đa
      5  mW

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Cấu hình Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • Định dạng truyền trực tiếp: SBC
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      32.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22.7  cm
      Tổng trọng lượng
      5.52  kg
      Chiều cao
      42  cm
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      Trọng lượng
      2.064  kg
      Trọng lượng bì
      3.456  kg

    • Tiện lợi

      Quản lý cuộc gọi
      • Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
      • Từ chối cuộc gọi
      • Chuyển giữa 2 cuộc gọi

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      15  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.5  cm
      Chiều cao
      19.7  cm
      Trọng lượng
      0.258  kg
      Tổng trọng lượng
      0.633  kg
      Trọng lượng bì
      0.375  kg
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-Ion
      Thời gian phát nhạc
      5+15  giờ
      Thời gian chờ
      200 giờ
      Thời gian nói chuyện
      5+15 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.5  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      4.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      Tổng trọng lượng
      0.164  kg
      Trọng lượng
      0.086  kg
      Trọng lượng bì
      0.078  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều dài cáp
      0  cm
      Chiều cao
      3.6  cm
      Chiều rộng
      3.2  cm
      Chiều sâu
      7.4  cm
      Trọng lượng
      0.057  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp USB
      Cáp USB-C
      Mút tai nghe
      3 kích cỡ

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • UPC

      UPC
      8 40063 20158 3

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Mút tai nghe, có 3 cỡ
    • Dây cáp sạc pin USB
    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox