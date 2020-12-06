Các mục khác trong hộp
- Mút tai nghe, có 3 cỡ
- Dây cáp sạc pin USB
TAT5505BK/00
Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.
Tai nghe không dây đích thực nổi bật với kiểu dáng đẹp và công nghệ khử tiếng ồn chủ động, loại bỏ tiếng ồn xung quanh. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt âm thanh theo sở thích cá nhân thông qua ứng dụng Philips Headphones. Bạn có thể thoải mái nghe nhạc và dễ dàng tạm dừng phát nhạc bằng cách tháo tai nghe ra.Xem tất cả lợi ích
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Các tai nghe không dây đích thực này không chỉ có kiểu dáng đẹp mà còn cải thiện chất lượng âm thanh khi bạn đang di chuyển. Công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ANC) lai giúp giảm tạp âm để bạn nghe nhạc rõ hơn. Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe rõ hơn tiếng động xung quanh trong khi nhạc vẫn phát.
Ứng dụng Philips Headphones tăng âm trầm, giảm âm bổng, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn chế độ phát nhạc. Bạn có thể tự điều chỉnh các cài đặt âm thanh hoặc chọn kiểu âm thanh được thiết lập sẵn, cũng như chuyển đổi các chế độ ANC thiết lập sẵn chỉ với một lần nhấn nút.
Bộ kích âm thanh neodim 8 mm mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời cho mọi bài hát, mọi thể loại nhạc khi bạn đang di du lịch, làm việc hay nghỉ ngơi thư giãn. Tai nghe sẽ tạm dừng phát nhạc khi bạn tháo tai nghe ra và khi bạn đeo tai nghe vào lại, âm nhạc sẽ tiếp tục.
Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe. Bạn có thể dễ dàng điều khiển phát nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng nhờ các nút điều khiển cảm ứng ở mỗi bên tai nghe.
Hai micro trên mỗi tai nghe tập trung vào âm thanh giọng nói của bạn và giảm thiểu tiếng ồn bên ngoài. Nếu bạn đang ở một nơi yên tĩnh hơn và không cần phải chặn tiếng ồn khi đang trò chuyện thì chế độ âm thanh mono sẽ cho phép bạn nói chuyện chỉ bằng một tai nghe.
Sau một lần sạc đầy điện, bạn sẽ nghe nhạc được trong 5 giờ (4,5 giờ nếu có bật ANC). Đặc biệt với hộp sạc đi kèm, sạc nhanh 15 phút sẽ cho bạn thêm 1 giờ nghe nhạc, nhờ vậy bạn có thể nghe nhạc được tới 20 giờ. Thời gian để sạc đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.
Ống dẫn âm hình ovan giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách âm thụ động hiệu quả tối đa. Đệm mút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích cỡ nhỏ, trung bình và lớn để bạn thoải mái lựa chọn kích cỡ tai nghe vừa vặn với tai của bạn.
Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX5. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
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Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Hộp các tông trong
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
UPC
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