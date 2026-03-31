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  • Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

    1000 series Tai nghe True Wireless

    TAT1320BK/70

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

    Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

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    1000 series Tai nghe True Wireless

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    Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

    • Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai
    • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
    • Cuộc gọi rõ ràng
    • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái

    Nút tai bằng silicone có thể thay thế

    Nút tai bằng silicone có thể thay thế

    Kết nối Bluetooth vững chắc

    Kết nối Bluetooth tiên tiến mang đến kết nối ổn định hơn cho trải nghiệm nghe liền mạch. Thưởng thức danh sách nhạc hoặc nghe podcast yêu thích mà không bị gián đoạn hay sụt âm thanh khó chịu.

    Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

    Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.

    Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng

    Điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, âm báo thông báo khi bạn kích hoạt chức năng.

    Cuộc gọi rõ ràng, chất lượng âm thanh tốt

    Giọng nói của bạn sẽ được truyền tải rõ ràng khi gọi điện. Micro chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn trong khi thuật toán giảm ồn sẽ làm dịu tiếng ồn xung quanh.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Trở kháng
      32 Ohm
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Đường kính loa
      10  mm
      Độ nhạy
      106  dB
      Công suất vào tối đa
      3  mW
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      6,0
      Cấu hình Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      GTIN
      1 48 95229 17517 1

    • Tiện lợi

      Tự động tắt nguồn
      Điều khiển âm lượng
      Điều khiển cảm ứng
      Quản lý cuộc gọi
      Trả lời / Kết thúc cuộc gọi
      Đèn báo sạc pin
      Loại điều khiển
      Cảm ứng

    • Công suất

      Kiểu pin
      lithium polymer (tích hợp)
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      7+21  giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      400  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      40  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      9.0  cm
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      11.0  cm
      Chiều sâu
      3.2  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 17517 4

    • Phụ kiện

      Hộp đựng
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp USB
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Kiểu đeo
      Nhét tai

    • Kích thước

      Kích thước hộp sạc (RxSxC)
      5.0 x 6.2 x 2.4  cm
      Tổng trọng lượng
      0.0373  kg

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Google Assistant
      • Apple Siri
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Cảm ứng đa chức năng
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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