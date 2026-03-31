1000 series Tai nghe True Wireless
Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển
Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
1000 series Tai nghe True Wireless
Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi Cuộc gọi rõ ràng Thiết kế công thái học để đeo thoải mái Nút tai bằng silicone có thể thay thế
Nút tai bằng silicone có thể thay thế
Kết nối Bluetooth vững chắc
Kết nối Bluetooth tiên tiến mang đến kết nối ổn định hơn cho trải nghiệm nghe liền mạch. Thưởng thức danh sách nhạc hoặc nghe podcast yêu thích mà không bị gián đoạn hay sụt âm thanh khó chịu.
Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.
Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng
Điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, âm báo thông báo khi bạn kích hoạt chức năng.
Cuộc gọi rõ ràng, chất lượng âm thanh tốt
Giọng nói của bạn sẽ được truyền tải rõ ràng khi gọi điện. Micro chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn trong khi thuật toán giảm ồn sẽ làm dịu tiếng ồn xung quanh.
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Âm thanh
Trở kháng
32 Ohm Phản hồi tần số
20 - 20 000
Hz Đường kính loa
10
mm Độ nhạy
106
dB Công suất vào tối đa
3
mW Loại driver
Động
Khả năng kết nối
Phiên bản Bluetooth
6,0 Cấu hình Bluetooth Khoảng cách tối đa
Lên đến 10
m Codec được hỗ trợ
SBC Loại truyền dẫn không dây
Bluetooth
Hộp các tông ngoài
GTIN
1 48 95229 17517 1
Tiện lợi
Tự động tắt nguồn
có Điều khiển âm lượng
Điều khiển cảm ứng Quản lý cuộc gọi
Trả lời / Kết thúc cuộc gọi Đèn báo sạc pin
có Loại điều khiển
Cảm ứng
Công suất
Kiểu pin
lithium polymer (tích hợp) Số lượng pin
3 cái Thời gian phát nhạc
7+21
giờ Thời gian sạc
2
giờ Dung lượng pin (Hộp sạc)
400
mAh Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
40
mAh
Kích thước hộp đóng gói
Chiều cao
9.0
cm Dạng đặt giá để
Treo Chiều rộng
11.0
cm Chiều sâu
3.2
cm Số lượng sản phẩm bao gồm
1 EAN
48 95229 17517 4
Phụ kiện
Hộp đựng
Có Hướng dẫn khởi động nhanh
Có Cáp USB
Cáp USB-C
Thiết kế
Màu sắc
Đen Kiểu đeo
Nhét tai
Kích thước
Kích thước hộp sạc (RxSxC)
5.0 x 6.2 x 2.4
cm Tổng trọng lượng
0.0373
kg
Trợ lý giọng nói
Tương thích với trợ lý giọng nói
Google Assistant
Apple Siri Kích hoạt trợ lý giọng nói
Cảm ứng đa chức năng Hỗ trợ trợ lý giọng nói
Có
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