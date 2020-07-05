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  • Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới

    Đồng hồ kiêm đài radio

    TAR3205/12

    Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới

    Dậy sớm vào mỗi buổi sáng với đồng hồ báo thức kiêm đài radio kỹ thuật số này. Đài radio cung cấp nhiều tùy chọn thiết lập sẵn để bạn dễ dàng điều hướng đài phát thanh. Ngoài ra, bạn có thể đặt báo thức để đánh thức bạn ở mức âm lượng đài tăng dần, cũng như hoãn báo thức để ngủ thêm.

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    Đồng hồ kiêm đài radio

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    Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới

    • FM, Dò sóng kỹ thuật số
    • Báo thức kép

    Đài FM kỹ thuật số

    Bộ dò đài FM mang đến khả năng thu sóng rõ ràng và bạn có thể cài đặt trước lên tới 10 đài bạn yêu thích. Màn hình hiển thị thời gian rõ ràng.

    Bộ hẹn giờ tắt nếu bạn ngủ quên trong khi nghe radio

    Chìm vào giấc ngủ thư thái với đài phát thanh yêu thích của bạn đang chạy ngầm. Bạn có thể cài đặt Bộ hẹn giờ tắt của đồng hồ để phát radio trong tối đa 2 giờ. Sau khi hết thời gian cài đặt trước, đài sẽ tắt.

    Báo thức kép. Một đồng hồ, hai tín hiệu báo thức

    Chức năng báo thức kép cho phép bạn cài đặt hai tín hiệu báo thức khác nhau. Chức năng Đánh thức nhẹ nhàng sẽ phát ra âm thanh đài phát thanh ở mức âm lượng tăng dần để giúp bạn thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn.

    Pin dự phòng nếu mất điện

    Đồng hồ báo thức này được trang bị pin dự phòng. Nếu mất điện, bạn sẽ không phải cài đặt lại đồng hồ và các cài đặt báo thức của bạn sẽ được lưu.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Công suất đầu ra (RMS)
      200 mW
      Hệ thống âm thanh
      Mono

    • Loa

      Đường kính bộ kích âm thanh toàn dải
      2"
      Số lượng bộ kích âm thanh toàn dải
      1

    • Khả năng kết nối

      Bluetooth
      Không
      Đầu vào âm thanh
      Không

    • Bộ dò sóng/Thu/Truyền

      Ăng-ten
      Ăng-ten FM
      Dải tần số của bộ dò
      FM
      Số lượng đài cài đặt trước
      10
      RDS
      Không
      Dải tần số FM
      87,5 - 108  MHz

    • Công suất

      Tiêu thụ năng lượng khi chờ
      <1W
      Dạng nguồn
      Đầu vào AC
      Pin dự phòng
      2 Pin AAA (không đi kèm)
      Đầu vào nguồn AC
      100-240V, 50/60 Hz
      Tiêu thụ năng lượng khi hoạt động
      <3W

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Lớp nền
      Chiều rộng
      13.6  cm
      Chiều sâu
      6  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10824 0
      Tổng trọng lượng
      0.349  kg
      Trọng lượng
      0.204  kg
      Trọng lượng bì
      0.145  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      5.4  cm
      Chiều rộng
      13.1  cm
      Chiều sâu
      13.1  cm
      Trọng lượng
      0.203  kg

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Chứng chỉ bảo hành
      • Hướng dẫn khởi động nhanh

    • Báo thức

      Nguồn báo thức
      • Đài FM
      • Còi báo
      Số lượng báo thức
      2
      Bộ hẹn giờ ngủ
      15/ 30/ 60/ 90/ 120 phút
      Báo lại (lặp lại báo thức)
      Có, 9 phút

    • Đồng hồ

      Màn hình
      LED
      Loại
      Kỹ thuật số

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Chứng chỉ bảo hành
    • Hướng dẫn khởi động nhanh
    Badge-D2C

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