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TAR3205/12
Thức dậy sẵn sàng cho ngày mới
Dậy sớm vào mỗi buổi sáng với đồng hồ báo thức kiêm đài radio kỹ thuật số này. Đài radio cung cấp nhiều tùy chọn thiết lập sẵn để bạn dễ dàng điều hướng đài phát thanh. Ngoài ra, bạn có thể đặt báo thức để đánh thức bạn ở mức âm lượng đài tăng dần, cũng như hoãn báo thức để ngủ thêm.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ dò đài FM mang đến khả năng thu sóng rõ ràng và bạn có thể cài đặt trước lên tới 10 đài bạn yêu thích. Màn hình hiển thị thời gian rõ ràng.
Chìm vào giấc ngủ thư thái với đài phát thanh yêu thích của bạn đang chạy ngầm. Bạn có thể cài đặt Bộ hẹn giờ tắt của đồng hồ để phát radio trong tối đa 2 giờ. Sau khi hết thời gian cài đặt trước, đài sẽ tắt.
Chức năng báo thức kép cho phép bạn cài đặt hai tín hiệu báo thức khác nhau. Chức năng Đánh thức nhẹ nhàng sẽ phát ra âm thanh đài phát thanh ở mức âm lượng tăng dần để giúp bạn thức dậy với tâm trạng thoải mái hơn.
Đồng hồ báo thức này được trang bị pin dự phòng. Nếu mất điện, bạn sẽ không phải cài đặt lại đồng hồ và các cài đặt báo thức của bạn sẽ được lưu.
Âm thanh
Loa
Khả năng kết nối
Bộ dò sóng/Thu/Truyền
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Báo thức
Đồng hồ
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