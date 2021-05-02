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    Tai nghe không dây

    TAH6506BK/00

    Mỗi phút, mỗi giây.

    Khám phá dòng tai nghe không dây thời trang với thiết kế mảnh mai và chức năng Khử tiếng ồn chủ động mang đến chất lượng âm thanh vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, khả năng đa nhiệm cho phép dễ dàng ghép nối hai thiết bị cùng một lúc.

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    Tai nghe không dây

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    Mỗi phút, mỗi giây.

    • Khử tiếng ồn chủ động
    • Thiết kế thon nhẹ
    • Ghép nối đa điểm
    Tập trung vào âm nhạc của bạn. Khử tiếng ồn chủ động

    Tập trung vào âm nhạc của bạn. Khử tiếng ồn chủ động

    Bạn muốn giảm tiếng ồn khi đang di chuyển? Micrô bên trong củ tai của tai nghe trùm tai không dây này lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe, để bạn thoải mái lắng nghe những giai điệu mà bạn yêu thích.

    Làm việc tốt hơn với kết nối đa điểm Bluetooth

    Làm việc tốt hơn với kết nối đa điểm Bluetooth

    Tai nghe không dây này có thể kết nối với hai thiết bị Bluetooth cùng lúc và chuyển đổi giữa hai thiết bị khi bạn cần. Nhờ vậy, bạn có thể nghe nhạc từ máy tính xách tay và nhận cuộc gọi từ điện thoại, giúp bạn hoàn thành mọi công việc mỗi ngày.

    Thiết kế ôm sát tai. Kiểu dáng khác biệt

    Củ tai hình bầu dục và khung thanh mảnh mang đến một cảm giác phong cách đặc biệt. Tai nghe được thiết kế đặt vừa vặn trên tai, tạo ra một lớp đệm ngăn cách thụ động tiếng ồn bên ngoài. Bộ kích âm thanh 32 mm mang đến âm trầm sâu lắng và âm thanh rõ ràng, chi tiết.

    30 giờ phát nhạc và 25 giờ nếu bật Khử tiếng ồn chủ động

    Với 30 giờ phát nhạc từ một lần sạc và 25 giờ nếu bật Khử tiếng ồn chủ động, tai nghe chụp tai không dây này sẽ đồng hành cùng bạn suốt cả ngày dài. Thời gian sạc đầy là 2 giờ. Nếu bạn cần tăng thêm thời gian sử dụng, chức năng sạc nhanh sẽ đem đến cho bạn thêm 2 giờ phát nhạc sau 15 phút sạc.

    Các nút điều khiển tích hợp. Âm thanh cuộc gọi rõ ràng

    Các nút điều khiển và nút xoay trên củ tai cho phép bạn tạm dừng danh sách phát, nhận cuộc gọi, điều khiển âm lượng và khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói của điện thoại. Chất lượng âm thanh cuộc gọi tốt và rõ ràng, đồng thời bạn có thể ghép nối tai nghe của bạn với hai thiết bị cùng một lúc.

    Cất giữ dễ dàng. Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn

    Củ tai có thể xoay để bạn có thể gấp phẳng tai nghe lại để cất trong ngăn kéo bàn làm việc của bạn, hoặc gấp gọn tai nghe để dễ dàng cho vào bao đựng đi kèm.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      32 mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      20 mW
      Độ nhạy
      112 dB (1K Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Dây cáp có thể tháo rời
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Kết nối đa điểm
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth
      Ổ cắm tai nghe
      3.5  mm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      20.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      15.5  cm
      Tổng trọng lượng
      1.086  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      Trọng lượng
      0.435  kg
      Trọng lượng bì
      0.651  kg

    • Tiện lợi

      Tự động tắt nguồn
      Loại điều khiển
      Nút

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      1 cái
      Thời gian nói chuyện
      30 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC bật)
      25  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC tắt)
      30  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 2 hrs
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      7.08  g
      Dung lượng pin (Tai nghe)
      300  mAh
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      18.5  cm
      Chiều sâu
      4.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      Tổng trọng lượng
      0.293  kg
      Trọng lượng
      0.145  kg
      Trọng lượng bì
      0.148  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      19  cm
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Chiều sâu
      3.8  cm
      Trọng lượng
      0.145  kg

    • Phụ kiện

      Hộp đựng
      1 cái Hộp đựng mềm
      Cáp âm thanh
      Cáp stereo 3,5mm, L=1,2m
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp sạc
      Cáp USB-C, 500 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Phẳng / Ngược vào trong
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Trùm tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • Tính năng ANC

      Công nghệ ANC
      FB
      ANC thích ứng
      Micrô cho ANC
      2 micrô
      Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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    • Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
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