Khám phá dòng tai nghe không dây thời trang với thiết kế mảnh mai và chức năng Khử tiếng ồn chủ động mang đến chất lượng âm thanh vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, khả năng đa nhiệm cho phép dễ dàng ghép nối hai thiết bị cùng một lúc.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tập trung vào âm nhạc của bạn. Khử tiếng ồn chủ động
Bạn muốn giảm tiếng ồn khi đang di chuyển? Micrô bên trong củ tai của tai nghe trùm tai không dây này lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe, để bạn thoải mái lắng nghe những giai điệu mà bạn yêu thích.
Làm việc tốt hơn với kết nối đa điểm Bluetooth
Tai nghe không dây này có thể kết nối với hai thiết bị Bluetooth cùng lúc và chuyển đổi giữa hai thiết bị khi bạn cần. Nhờ vậy, bạn có thể nghe nhạc từ máy tính xách tay và nhận cuộc gọi từ điện thoại, giúp bạn hoàn thành mọi công việc mỗi ngày.
Thiết kế ôm sát tai. Kiểu dáng khác biệt
Củ tai hình bầu dục và khung thanh mảnh mang đến một cảm giác phong cách đặc biệt. Tai nghe được thiết kế đặt vừa vặn trên tai, tạo ra một lớp đệm ngăn cách thụ động tiếng ồn bên ngoài. Bộ kích âm thanh 32 mm mang đến âm trầm sâu lắng và âm thanh rõ ràng, chi tiết.
30 giờ phát nhạc và 25 giờ nếu bật Khử tiếng ồn chủ động
Với 30 giờ phát nhạc từ một lần sạc và 25 giờ nếu bật Khử tiếng ồn chủ động, tai nghe chụp tai không dây này sẽ đồng hành cùng bạn suốt cả ngày dài. Thời gian sạc đầy là 2 giờ. Nếu bạn cần tăng thêm thời gian sử dụng, chức năng sạc nhanh sẽ đem đến cho bạn thêm 2 giờ phát nhạc sau 15 phút sạc.
Các nút điều khiển tích hợp. Âm thanh cuộc gọi rõ ràng
Các nút điều khiển và nút xoay trên củ tai cho phép bạn tạm dừng danh sách phát, nhận cuộc gọi, điều khiển âm lượng và khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói của điện thoại. Chất lượng âm thanh cuộc gọi tốt và rõ ràng, đồng thời bạn có thể ghép nối tai nghe của bạn với hai thiết bị cùng một lúc.
Cất giữ dễ dàng. Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn
Củ tai có thể xoay để bạn có thể gấp phẳng tai nghe lại để cất trong ngăn kéo bàn làm việc của bạn, hoặc gấp gọn tai nghe để dễ dàng cho vào bao đựng đi kèm.