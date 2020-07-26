Tai nghe không dây chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến âm thanh tuyệt vời, đeo vừa vặn thoải mái trong tai và thời gian phát nhạc lên tới 7 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1 giờ.
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Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
Độ dẻo cao, đeo vừa vặn và thoải mái
Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm vừa vặn bên dưới rãnh tai của bạn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn. Ống dẫn âm hình ovan và các miếng đệm mút tai nghe có thể hoán đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Dây cáp dẹt quàng phía sau cổ tạo sự thoải mái bất kể bạn có đang đeo tai nghe hay không.
Mút tai nghe từ tính. Cáp dẹt chống rối
Tai nghe có các mút tai nghe từ tính dính vào nhau và cáp dẹt chống rối dây. Khi bạn lấy tai nghe từ trong túi ra, bạn không cần phải tháo nút thắt trước khi bật danh sách nhạc.
Điều khiển nội tuyến từ xa để dễ dàng chuyển từ danh sách phát sang danh bạ
Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.
Thời gian phát nhạc 7 giờ. Sạc USB-C
Bộ kích âm thanh bằng neodim 8 mm mang đến âm thanh tuyệt vời. Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 7 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1 giờ.
Các miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau
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Bộ kích âm thanh bằng neodim 8 mm mang đến âm thanh tuyệt vời
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Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth
Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.
Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm tai vừa vặn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn
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Sạc 15 phút tăng thời gian phát nhạc lên tới 1 giờ