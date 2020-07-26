Cụm từ tìm kiếm

  • Không dây, không vướng víu Không dây, không vướng víu Không dây, không vướng víu

    Tai nghe nhét tai không dây có micrô

    TAE1205BK/00

    Không dây, không vướng víu

    Tai nghe không dây chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến âm thanh tuyệt vời, đeo vừa vặn thoải mái trong tai và thời gian phát nhạc lên tới 7 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1 giờ.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Tai nghe nhét tai không dây có micrô

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Tai nghe in ear và ear bud

    Không dây, không vướng víu

    • Bộ kích âm thanh 8mm/kín phía sau
    • Vừa vặn, thoải mái
    • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
    • Cách âm thụ động tuyệt vời

    Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

    Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

    Độ dẻo cao, đeo vừa vặn và thoải mái

    Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm vừa vặn bên dưới rãnh tai của bạn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn. Ống dẫn âm hình ovan và các miếng đệm mút tai nghe có thể hoán đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Dây cáp dẹt quàng phía sau cổ tạo sự thoải mái bất kể bạn có đang đeo tai nghe hay không.

    Mút tai nghe từ tính. Cáp dẹt chống rối

    Tai nghe có các mút tai nghe từ tính dính vào nhau và cáp dẹt chống rối dây. Khi bạn lấy tai nghe từ trong túi ra, bạn không cần phải tháo nút thắt trước khi bật danh sách nhạc.

    Điều khiển nội tuyến từ xa để dễ dàng chuyển từ danh sách phát sang danh bạ

    Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.

    Thời gian phát nhạc 7 giờ. Sạc USB-C

    Bộ kích âm thanh bằng neodim 8 mm mang đến âm thanh tuyệt vời. Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 7 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1 giờ.

    Các miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau

    -

    Bộ kích âm thanh bằng neodim 8 mm mang đến âm thanh tuyệt vời

    -

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

    Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.

    Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm tai vừa vặn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn

    -

    Sạc 15 phút tăng thời gian phát nhạc lên tới 1 giờ

    -

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      8 mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      108,5 dB (1k Hz)
      Biến dạng (THD)
      <3% THD
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.1
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      19  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      11.2  cm
      Tổng trọng lượng
      0.339  kg
      Chiều cao
      12.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      Trọng lượng
      0.132  kg
      Trọng lượng bì
      0.207  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng
      Chống thấm nước
      IPX4
      Mút tai nghe từ tính
      Loại điều khiển
      Nút

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      1 cái
      Thời gian phát nhạc
      7  giờ
      Thời gian nói chuyện
      5 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15mins for 1 hr
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      2.2  g
      Dung lượng pin (Tai nghe)
      100  mAh
      Tuổi thọ pin
      60 hr
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.2  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      Tổng trọng lượng
      0.081  kg
      Trọng lượng
      0.044  kg
      Trọng lượng bì
      0.037  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều dài cáp
      64  cm
      Chiều cao
      1.5  cm
      Chiều rộng
      2.5  cm
      Chiều sâu
      0  cm
      Trọng lượng
      0.015  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Cáp sạc
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Kiểu đeo
      Nhét tai
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox