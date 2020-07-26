Độ dẻo cao, đeo vừa vặn và thoải mái

Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm vừa vặn bên dưới rãnh tai của bạn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn. Ống dẫn âm hình ovan và các miếng đệm mút tai nghe có thể hoán đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Dây cáp dẹt quàng phía sau cổ tạo sự thoải mái bất kể bạn có đang đeo tai nghe hay không.