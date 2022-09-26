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  • Âm trầm động Âm trầm động Âm trầm động

    Tai nghe có micrô

    TAE1126BK/97

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Âm trầm động

    Bộ kích âm thanh 10 mm công suất cao cho âm trầm sống động và âm thanh rõ ràng. Tích hợp micrô trên dây và nút nhận cuộc gọi tiện lợi.

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    Tai nghe có micrô

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    Âm trầm động

    Nghe nhạc và nói chuyện

    • Bộ kích âm thanh 10mm/kín phía sau
    • Nhét tai
    • Đen
    3 mũ tai nghe bằng cao su có thể thay đổi cho nhau để vừa vặn tối ưu trong mọi đôi tai

    3 mũ tai nghe bằng cao su có thể thay đổi cho nhau để vừa vặn tối ưu trong mọi đôi tai

    Với lựa chọn 3 mũ tai nghe có thể thay đổi cho nhau có kích thước từ nhỏ đến lớn, chắc chắn sẽ có cặp mũ giúp cho chiếc tai nghe Philips này vừa vặn hoàn hảo với đôi tai bạn.

    Micrô tích hợp & nút gọi

    Micrô tích hợp & nút gọi

    Với micrô tích hợp và nút gọi, bạn có thể dùng chiếc tai nghe Philips này để nghe nhạc, cũng như gọi điện thoại từ điện thoại di động. Tận hưởng tính năng gọi điện thoại rảnh tay, trong khi dễ dàng nhận và kết thúc cuộc gọi từ tai nghe của bạn.

    Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

    Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

    Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai chặn âm nhiễu bên ngoài

    Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.

    Đầu nối cáp được tráng cao su để nâng cao độ bền

    Để tăng tuổi thọ sản phẩm, miếng cao su mềm giữa tai nghe và cáp sẽ bảo vệ kết nối cáp không bị hư hỏng khi bẻ cong nhiều lần.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Đường kính loa
      10 mm
      Trở kháng
      32 Ohm (+/-20%)
      Cuộn dây động lực
      Đồng
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      104 dB (+/-3dB)
      Loại
      động

    • Khả năng kết nối

      Kết nối cáp
      Hai dây song song, đối xứng
      Chiều dài cáp
      1.2 m
      Micrô
      Micrô tích hợp
      Loại cáp
      Đồng
      Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối
      mạ crôm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      39  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      96
      Chiều rộng
      26.5  cm
      Tổng trọng lượng
      4.2  kg
      Chiều cao
      44.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 13021 7
      Trọng lượng
      1.344  kg
      Trọng lượng bì
      2.856  kg

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      36.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      12  cm
      Chiều cao
      20.3  cm
      Trọng lượng
      0.336  kg
      Tổng trọng lượng
      0.91  kg
      Trọng lượng bì
      0.574  kg
      GTIN
      2 48 95229 13021 4

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      5  cm
      Chiều sâu
      2.8  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 13021 0
      Tổng trọng lượng
      0.032  kg
      Trọng lượng
      0.014  kg
      Trọng lượng bì
      0.018  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      12  cm
      Chiều rộng
      3.2  cm
      Chiều sâu
      2  cm
      Trọng lượng
      0.013  kg

    Badge-D2C

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