Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
3 mũ tai nghe bằng cao su có thể thay đổi cho nhau để vừa vặn tối ưu trong mọi đôi tai
Với lựa chọn 3 mũ tai nghe có thể thay đổi cho nhau có kích thước từ nhỏ đến lớn, chắc chắn sẽ có cặp mũ giúp cho chiếc tai nghe Philips này vừa vặn hoàn hảo với đôi tai bạn.
Micrô tích hợp & nút gọi
Với micrô tích hợp và nút gọi, bạn có thể dùng chiếc tai nghe Philips này để nghe nhạc, cũng như gọi điện thoại từ điện thoại di động. Tận hưởng tính năng gọi điện thoại rảnh tay, trong khi dễ dàng nhận và kết thúc cuộc gọi từ tai nghe của bạn.
Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai chặn âm nhiễu bên ngoài
Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.
Đầu nối cáp được tráng cao su để nâng cao độ bền
Để tăng tuổi thọ sản phẩm, miếng cao su mềm giữa tai nghe và cáp sẽ bảo vệ kết nối cáp không bị hư hỏng khi bẻ cong nhiều lần.