Mút tai nghe không dây đích thực có một móc tai nghe tháo rời được để bạn điều chỉnh tai nghe vừa vặn trên tai của bạn suốt cả ngày. Tai nghe chống thấm nước được xếp hạng IPX7, đi kèm hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ.
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Bắt đầu ngày mới bằng cách vừa nghe nhạc vừa tập luyện
Bộ kích âm thanh 6 mm cung cấp âm thanh rõ ràng và âm bass mạnh mẽ, để bạn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong suốt ngày dài.
Chống thấm nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX7
Các tai nghe thể thao không dây đích thực này đạt chuẩn IPX7, tức là tai nghe có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Tai nghe sẽ nằm vững chãi và thoải mái trong tai bạn bất kể hình dạng khe tai của bạn hay bạn đổ mồ hôi nhiều cỡ nào.
Thiết kế móc tai tháo rời được để đeo theo cách bạn muốn
Cho dù là chạy bộ nhẹ nhàng ngoài công viên hay tập luyện cường độ cao, thiết kế của móc tai giúp giữ cho tai nghe luôn vừa khít và an toàn trên tai của bạn. Mút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích thước khác nhau và bạn có thể tháo móc tai nghe một cách dễ dàng khi không tập luyện.
Cuộc gọi nghe rõ ràng. Âm thanh mono
Bạn có thể tùy ý đeo tai nghe cả hai bên hoặc chỉ một bên. Chế độ âm thanh mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe để nói chuyện. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa hai bên tai nghe mà không bị lỡ mất âm thanh nào, rất thích hợp cho những cuộc gọi kéo dài.
Kết nối ổn định. Các nút điều khiển tai nghe tích hợp
Với kết nối Bluetooth ổn định, tai nghe của bạn sẽ luôn sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Các nút điều khiển ở mỗi bên tai nghe giúp bạn dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi.
Hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ
Một hộp sạc đầy điện sẽ cho phép bạn nghe nhạc trong 15 giờ. Bạn sẽ có 5 giờ nghe nhạc với một lần sạc, trong khi đó sạc nhanh 15 phút sẽ cho bạn thêm 1 giờ nghe nhạc. Thời gian để sạc đầy hộp sạc qua cổng USB-C đi kèm là 2 giờ.