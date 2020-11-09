Cụm từ tìm kiếm

  • Đeo vừa vặn vào tai của bạn Đeo vừa vặn vào tai của bạn Đeo vừa vặn vào tai của bạn

    Tai nghe thể thao nhét tai không dây

    TAA5205BK/00

    Đeo vừa vặn vào tai của bạn

    Mút tai nghe không dây đích thực có một móc tai nghe tháo rời được để bạn điều chỉnh tai nghe vừa vặn trên tai của bạn suốt cả ngày. Tai nghe chống thấm nước được xếp hạng IPX7, đi kèm hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Tai nghe thể thao nhét tai không dây

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Tai nghe in ear và ear bud

    Đeo vừa vặn vào tai của bạn

    • Thiết kế hai chiều linh hoạt
    • Thời gian phát 20 giờ
    • Cuộc gọi nghe rõ ràng. Âm thanh mono
    • Chống thấm nước & mồ hôi đạt chuẩn IPX7
    Bắt đầu ngày mới bằng cách vừa nghe nhạc vừa tập luyện

    Bắt đầu ngày mới bằng cách vừa nghe nhạc vừa tập luyện

    Bộ kích âm thanh 6 mm cung cấp âm thanh rõ ràng và âm bass mạnh mẽ, để bạn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong suốt ngày dài.

    Chống thấm nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX7

    Chống thấm nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX7

    Các tai nghe thể thao không dây đích thực này đạt chuẩn IPX7, tức là tai nghe có thể chịu được việc nhúng dưới nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút. Tai nghe sẽ nằm vững chãi và thoải mái trong tai bạn bất kể hình dạng khe tai của bạn hay bạn đổ mồ hôi nhiều cỡ nào.

    Thiết kế móc tai tháo rời được để đeo theo cách bạn muốn

    Thiết kế móc tai tháo rời được để đeo theo cách bạn muốn

    Cho dù là chạy bộ nhẹ nhàng ngoài công viên hay tập luyện cường độ cao, thiết kế của móc tai giúp giữ cho tai nghe luôn vừa khít và an toàn trên tai của bạn. Mút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích thước khác nhau và bạn có thể tháo móc tai nghe một cách dễ dàng khi không tập luyện.

    Cuộc gọi nghe rõ ràng. Âm thanh mono

    Bạn có thể tùy ý đeo tai nghe cả hai bên hoặc chỉ một bên. Chế độ âm thanh mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe để nói chuyện. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa hai bên tai nghe mà không bị lỡ mất âm thanh nào, rất thích hợp cho những cuộc gọi kéo dài.

    Kết nối ổn định. Các nút điều khiển tai nghe tích hợp

    Với kết nối Bluetooth ổn định, tai nghe của bạn sẽ luôn sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Các nút điều khiển ở mỗi bên tai nghe giúp bạn dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi.

    Hộp sạc cho thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ

    Một hộp sạc đầy điện sẽ cho phép bạn nghe nhạc trong 15 giờ. Bạn sẽ có 5 giờ nghe nhạc với một lần sạc, trong khi đó sạc nhanh 15 phút sẽ cho bạn thêm 1 giờ nghe nhạc. Thời gian để sạc đầy hộp sạc qua cổng USB-C đi kèm là 2 giờ.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20 000 Hz
      Đường kính loa
      6 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      111 dB (1K Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      • AAC
      • SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      31  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22  cm
      Tổng trọng lượng
      5.6  kg
      Chiều cao
      36  cm
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      Trọng lượng
      2.9328  kg
      Trọng lượng bì
      2.6672  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX7
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Cảm ứng

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      14.4  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10  cm
      Chiều cao
      16  cm
      Trọng lượng
      0.3666  kg
      Tổng trọng lượng
      0.654  kg
      Trọng lượng bì
      0.2874  kg
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      5 +15  giờ
      Thời gian nói chuyện
      5 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 1 hr
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium-ion (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium-ion (built-in)
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      13  g
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      450  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      50  mAh
      Tuổi thọ pin
      200 hr

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      4.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      Tổng trọng lượng
      0.195  kg
      Trọng lượng
      0.1222  kg
      Trọng lượng bì
      0.0728  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều dài cáp
      0  cm
      Chiều cao
      3.5  cm
      Chiều rộng
      8.7  cm
      Chiều sâu
      6  cm
      Trọng lượng
      0.087  kg

    • Phụ kiện

      Khác
      Một cặp nắp khóa
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Móc tai nghe tháo rời được
      3 cặp
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp USB-C, 500 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Kiểu đeo
      Móc tai
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      • Ngàm móc
      • Mút tai nghe bằng silicon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20162 0

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Điều khiển bằng giọng nói
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox