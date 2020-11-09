Thiết kế móc tai tháo rời được để đeo theo cách bạn muốn

Cho dù là chạy bộ nhẹ nhàng ngoài công viên hay tập luyện cường độ cao, thiết kế của móc tai giúp giữ cho tai nghe luôn vừa khít và an toàn trên tai của bạn. Mút tai nghe được làm bằng silicon, có 3 kích thước khác nhau và bạn có thể tháo móc tai nghe một cách dễ dàng khi không tập luyện.