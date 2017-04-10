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  • Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn

    Tai nghe Bluetooth® không dây

    SHB4205WT/00

    Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn

    Không chịu tác động của trọng lực, tai nghe đeo vòng sau cổ Philips Flite Hyprlite kết nối không dây, được thiết kế với các đường viền thon và gọn nhẹ để đặt vừa vặn trong tai.

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    Tai nghe Bluetooth® không dây

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    Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn

    Tai nghe thách thức trọng lực

    • Bộ kích âm thanh 12,2mm/mở phía sau
    • Nhét tai
    Đường viền kim loại đánh bóng tạo điểm nhấn

    Đường viền kim loại đánh bóng tạo điểm nhấn

    Thiết kế mang tính biểu tượng với nhiều điểm nhấn sáng bóng, hiện đại và tươi mới.

    Điều khiển từ xa để nghe nhạc và gọi điện thoại rảnh tay

    Điều khiển từ xa để nghe nhạc và gọi điện thoại rảnh tay

    Tính năng điều khiển từ xa dễ sử dụng cho phép bạn phát/tạm dừng nghe nhạc và trả lời cuộc gọi chỉ bằng cách nhấn nút.

    Khe phát âm trầm cho chất lượng âm trầm phong phú

    Khe phát âm trầm cho chất lượng âm trầm phong phú

    Khe phát âm trầm cải tiến của mút tai nghe tăng luồng khí để mang đến dải âm trầm sâu và phong phú.

    Bộ kích âm thanh công suất cao cho âm thanh trong trẻo

    Bộ kích âm thanh công suất cao cho âm thanh trong trẻo

    Bộ kích âm thanh 12,2 mm công suất cao được tinh chỉnh để tái tạo âm thanh trong và đáp ứng tần số cao được mở rộng.

    Mút tai nghe thiết kế tiện dụng để đặt vừa khít với tai

    Mút tai nghe thiết kế tiện dụng để đặt vừa khít với tai

    Tai nghe Hyprlite có các đường viền thon gọn để đặt vừa vặn trong tai và nghe nhạc thoải mái.

    Vòng đeo sau cổ phong cách mới, thon nhẹ và bám tốt

    Vòng đeo sau cổ phong cách mới, thon nhẹ và bám tốt

    Vòng đeo sau cổ được thiết kế cực thon mảnh và cực nhẹ, phù hợp với tất cả mọi người.

    Chế độ rung để bạn không bỏ lỡ cuộc gọi

    Chế độ rung để bạn không bỏ lỡ cuộc gọi

    Vòng đeo sau cổ sẽ rung lên khi có cuộc gọi đến, để bạn không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào.

    Pin có thể sạc lại hỗ trợ thời gian phát lên đến 7 giờ

    Với pin sạc cung cấp thời gian phát lên đến 7 giờ, bạn sẽ có đủ điện để nghe nhạc suốt cả ngày.

    Hỗ trợ Bluetooth phiên bản 4.1 và HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Không còn bị rối dây cáp nữa, bạn chỉ cần ghép nối thiết bị thông minh của mình với tai nghe thông qua Bluetooth và tự do tận hưởng âm thanh rõ nét cũng như nghe gọi điện thoại thoải mái.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Dải tần số
      9 - 21 000 Hz
      Đường kính loa
      12,2 mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      32 Ohm
      Dạng nam châm
      Neodim
      Công suất vào tối đa
      30 mW
      Độ nhạy
      105  dB

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      4,1
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      20.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Tổng trọng lượng
      0.418  kg
      Chiều cao
      20.8  cm
      GTIN
      1 69 51613 99155 5
      Trọng lượng
      0.114  kg
      Trọng lượng bì
      0.304  kg

    • Tiện lợi

      Quản lý cuộc gọi
      • Giữ cuộc gọi
      • Chuyển giữa 2 cuộc gọi
      • Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
      • Tắt micrô
      • Từ chối cuộc gọi
      • Chuyển giữa cuộc gọi và nghe nhạc
      Điều khiển âm lượng

    • Hộp các tông trong

      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      GTIN
      2 69 51613 99155 2

    • Công suất

      Kiểu pin
      Li-Polymer
      Có thể sạc lại
      Thời gian phát nhạc
      7*  giờ
      Thời gian chờ
      120* giờ
      Thời gian nói chuyện
      7* giờ

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.5  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      18.5  cm
      Chiều sâu
      2.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      69 51613 99155 8
      Tổng trọng lượng
      0.107  kg
      Trọng lượng
      0.038  kg
      Trọng lượng bì
      0.069  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      17.5  cm
      Chiều rộng
      13.5  cm
      Chiều sâu
      1.5  cm
      Trọng lượng
      0.038  kg

    • Phụ kiện

      Cáp USB

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng

    Badge-D2C

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