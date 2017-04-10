Tai nghe Bluetooth® không dây
Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn
Không chịu tác động của trọng lực, tai nghe đeo vòng sau cổ Philips Flite Hyprlite kết nối không dây, được thiết kế với các đường viền thon và gọn nhẹ để đặt vừa vặn trong tai.
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Tai nghe Bluetooth® không dây
Trọng lượng siêu nhẹ nhưng âm thanh lớn Tai nghe thách thức trọng lực Bộ kích âm thanh 12,2mm/mở phía sau Nhét tai Đường viền kim loại đánh bóng tạo điểm nhấn
Thiết kế mang tính biểu tượng với nhiều điểm nhấn sáng bóng, hiện đại và tươi mới.
Điều khiển từ xa để nghe nhạc và gọi điện thoại rảnh tay
Tính năng điều khiển từ xa dễ sử dụng cho phép bạn phát/tạm dừng nghe nhạc và trả lời cuộc gọi chỉ bằng cách nhấn nút.
Khe phát âm trầm cho chất lượng âm trầm phong phú
Khe phát âm trầm cải tiến của mút tai nghe tăng luồng khí để mang đến dải âm trầm sâu và phong phú.
Bộ kích âm thanh công suất cao cho âm thanh trong trẻo
Bộ kích âm thanh 12,2 mm công suất cao được tinh chỉnh để tái tạo âm thanh trong và đáp ứng tần số cao được mở rộng.
Mút tai nghe thiết kế tiện dụng để đặt vừa khít với tai
Tai nghe Hyprlite có các đường viền thon gọn để đặt vừa vặn trong tai và nghe nhạc thoải mái.
Vòng đeo sau cổ phong cách mới, thon nhẹ và bám tốt
Vòng đeo sau cổ được thiết kế cực thon mảnh và cực nhẹ, phù hợp với tất cả mọi người.
Chế độ rung để bạn không bỏ lỡ cuộc gọi
Vòng đeo sau cổ sẽ rung lên khi có cuộc gọi đến, để bạn không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào.
Pin có thể sạc lại hỗ trợ thời gian phát lên đến 7 giờ
Với pin sạc cung cấp thời gian phát lên đến 7 giờ, bạn sẽ có đủ điện để nghe nhạc suốt cả ngày.
Hỗ trợ Bluetooth phiên bản 4.1 và HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Không còn bị rối dây cáp nữa, bạn chỉ cần ghép nối thiết bị thông minh của mình với tai nghe thông qua Bluetooth và tự do tận hưởng âm thanh rõ nét cũng như nghe gọi điện thoại thoải mái.
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Âm thanh
Hệ thống âm thanh
Kín Dải tần số
9 - 21 000 Hz Đường kính loa
12,2 mm Màng chắn
PET Trở kháng
32 Ohm Dạng nam châm
Neodim Công suất vào tối đa
30 mW Độ nhạy
105
dB
Khả năng kết nối
Phiên bản Bluetooth
4,1 Cấu hình Bluetooth Khoảng cách tối đa
Lên đến 10
m
Hộp các tông ngoài
Chiều dài
20.5
cm Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
3 Chiều rộng
9.5
cm Tổng trọng lượng
0.418
kg Chiều cao
20.8
cm GTIN
1 69 51613 99155 5 Trọng lượng
0.114
kg Trọng lượng bì
0.304
kg
Tiện lợi
Quản lý cuộc gọi Điều khiển âm lượng
Có
Hộp các tông trong
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
3 GTIN
2 69 51613 99155 2
Công suất
Kiểu pin
Li-Polymer Có thể sạc lại
Có Thời gian phát nhạc
7*
giờ Thời gian chờ
120* giờ Thời gian nói chuyện
7* giờ
Kích thước hộp đóng gói
Chiều cao
17.5
cm Dạng đóng gói
Thùng các tông Dạng đặt giá để
Cả hai Chiều rộng
18.5
cm Chiều sâu
2.5
cm Số lượng sản phẩm bao gồm
1 EAN
69 51613 99155 8 Tổng trọng lượng
0.107
kg Trọng lượng
0.038
kg Trọng lượng bì
0.069
kg
Kích thước sản phẩm
Chiều cao
17.5
cm Chiều rộng
13.5
cm Chiều sâu
1.5
cm Trọng lượng
0.038
kg
Phụ kiện
Cáp USB
Có
Thiết kế
Màu sắc
Trắng
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