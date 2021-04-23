SCY946/11
Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé
Núm ty mô phỏng tự nhiên chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Bé có thể uống, nuốt và thở theo nhịp tự nhiên của bé, giống như khi bú mẹ, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.Xem tất cả lợi ích
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Núm ty mô phỏng tự nhiên hoạt động theo nhịp bú tự nhiên của bé, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình. Núm ty có lỗ mở độc đáo chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Vì vậy, khi bé tạm dừng để nuốt và thở, sữa cũng tạm dừng chảy.
Van chống đầy hơi được thiết kế để không khí đi vào trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé trong khi bé bú bình, giúp giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc.
Lỗ núm ty được thiết kế để chỉ tiết sữa khi bé bú. Vì vậy, bạn có thể tự tin tránh mất sữa dù ở nhà hay đang di chuyển.
Mỗi trẻ có một tốc độ bú riêng. Bú là một kỹ năng và một số trẻ phát triển nhanh hơn những trẻ khác. Đó là lý do tại sao lúc đầu một số trẻ có thể sẽ thích núm ti “Tốc độ chảy cơ bản” (Núm ti số 0) của chúng tôi trước khi chuyển sang núm ti Mô phỏng tự nhiên. Nếu trẻ mất hơn 20 phút để bú hết 50 ml/1.7 oz khi dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên thì hãy chuyển sang núm ti “Tốc độ chảy cơ bản”. Nếu trẻ nghịch núm ti thay vì uống hoặc có vẻ bực bội thì hãy dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên với tốc độ chảy cao hơn. Nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi bú, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Hình dáng tiện dụng của bình sữa giúp dễ dàng cầm nắm ở mọi góc độ để mang lại sự thoải mái tối đa trong khi cho bé bú. Thiết kế dễ cầm cho bàn tay của bạn và bàn tay nhỏ nhắn của bé.
Nhựa PPSU màu vàng hổ phách mang đến sự thoải mái và độ bền. Vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt cao*, tương tự như thủy tinh.
Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.
Mỗi em bé có nhu cầu bú sữa khác nhau và bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất. Chúng tôi đã thiết kế một loạt các tốc độ chảy để bạn có thể tìm được tốc độ chảy phù hợp với bé và tùy chỉnh theo bình sữa của bạn. Tất cả Núm vú phản ứng tự nhiên đều được làm bằng silicon mềm.
Chúng tôi đã chuyển sang hệ thống điều chỉnh dòng sữa chảy xuống dựa trên nhịp độ. Bắt đầu với núm ti đi kèm với bình sữa. Thử dòng chảy thấp hơn nếu sữa rỉ ra từ miệng bé hoặc bé đang nuốt. Thử dòng chảy cao hơn nếu bé đang nghịch núm ti thay vì uống hoặc có vẻ bực bội. Khi chúng tôi thực hiện cập nhật này, bạn có thể điều chỉnh dòng sữa chảy xuống theo ý muốn.
Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.
Bình sữa và núm ty thiết kế Tự nhiên Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA**.
Bình sữa mô phỏng tự nhiên mới của chúng tôi khác với bình sữa tự chảy. Cũng giống như việc cho con bú, có thể mất một vài lần thử để làm cho đúng. Điều đó hoàn toàn tự nhiên.
Núm ty rộng, mềm và đàn hồi được thiết kế theo dáng bầu ngực, giúp bé ngậm và bú thoải mái.
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