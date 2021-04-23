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  • Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé

    Philips Avent Natural Response Bình sữa mô phỏng tự nhiên PPSU

    SCY946/01

    Overall rating / 5
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    Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé

    Núm ti mô phỏng tự nhiên chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Bé có thể uống, nuốt và thở theo nhịp tự nhiên của bé, giống như khi bú mẹ, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 590.000 đ

    Philips Avent Natural Response Bình sữa mô phỏng tự nhiên PPSU

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    Hỗ trợ nhịp bú sữa riêng của bé

    Núm ti giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ

    • 1 Bình sữa
    • 11 oz/330 ml
    • 6 tháng trở lên
    • Núm ti tốc độ chảy nhanh
    • PPSU
    Núm ty mô phỏng tự nhiên

    Núm ty mô phỏng tự nhiên

    Núm ty mô phỏng tự nhiên hoạt động theo nhịp bú tự nhiên của bé, giúp bạn dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình. Núm ty có lỗ mở độc đáo chỉ tiết sữa khi bé chủ động bú. Vì vậy, khi bé tạm dừng để nuốt và thở, sữa cũng tạm dừng chảy.

    Được thiết kế để làm giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc

    Được thiết kế để làm giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc

    Van chống đầy hơi được thiết kế để không khí đi vào trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé trong khi bé bú bình, giúp giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc.

    Thiết kế núm ty không nhỏ giọt ngăn sữa chảy tràn và mất sữa

    Thiết kế núm ty không nhỏ giọt ngăn sữa chảy tràn và mất sữa

    Lỗ núm ty được thiết kế để chỉ tiết sữa khi bé bú. Vì vậy, bạn có thể tự tin tránh mất sữa dù ở nhà hay đang di chuyển.

    Tìm đúng núm ti là rất quan trọng

    Tìm đúng núm ti là rất quan trọng

    Mỗi trẻ có một tốc độ bú riêng. Bú là một kỹ năng và một số trẻ phát triển nhanh hơn những trẻ khác. Đó là lý do tại sao lúc đầu một số trẻ có thể sẽ thích núm ti “Tốc độ chảy cơ bản” (Núm ti số 0) của chúng tôi trước khi chuyển sang núm ti Mô phỏng tự nhiên. Nếu trẻ mất hơn 20 phút để bú hết 50 ml/1.7 oz khi dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên thì hãy chuyển sang núm ti “Tốc độ chảy cơ bản”. Nếu trẻ nghịch núm ti thay vì uống hoặc có vẻ bực bội thì hãy dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên với tốc độ chảy cao hơn. Nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi bú, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

    Dễ cầm ngay cả với bàn tay nhỏ nhắn của bé

    Dễ cầm ngay cả với bàn tay nhỏ nhắn của bé

    Hình dáng tiện dụng của bình sữa giúp dễ dàng cầm nắm ở mọi góc độ để mang lại sự thoải mái tối đa trong khi cho bé bú. Thiết kế dễ cầm cho bàn tay của bạn và bàn tay nhỏ nhắn của bé.

    Khả năng chịu nhiệt cao*, vật liệu nhẹ

    Khả năng chịu nhiệt cao*, vật liệu nhẹ

    Nhựa PPSU màu vàng hổ phách mang đến sự thoải mái và độ bền. Vật liệu có trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt cao*, tương tự như thủy tinh.

    Dễ dàng sử dụng và vệ sinh, lắp ráp nhanh chóng

    Dễ dàng sử dụng và vệ sinh, lắp ráp nhanh chóng

    Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

    Chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp với bé

    Chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp với bé

    Mỗi em bé có nhu cầu bú sữa khác nhau và bú theo tốc độ khiến bé thoải mái nhất. Chúng tôi đã thiết kế một loạt các tốc độ chảy để bạn có thể tìm được tốc độ chảy phù hợp với bé và tùy chỉnh theo bình sữa của bạn. Tất cả Núm vú phản ứng tự nhiên đều được làm bằng silicon mềm.

    Cùng sản phẩm nhưng điều chỉnh lại dòng sữa chảy

    Cùng sản phẩm nhưng điều chỉnh lại dòng sữa chảy

    Chúng tôi đã chuyển sang hệ thống điều chỉnh dòng sữa chảy xuống dựa trên nhịp độ. Bắt đầu với núm ti đi kèm với bình sữa. Thử dòng chảy thấp hơn nếu sữa rỉ ra từ miệng bé hoặc bé đang nuốt. Thử dòng chảy cao hơn nếu bé đang nghịch núm ti thay vì uống hoặc có vẻ bực bội. Khi chúng tôi thực hiện cập nhật này, bạn có thể điều chỉnh dòng sữa chảy xuống theo ý muốn.

    Tương thích với các sản phẩm Philips Avent cùng dòng

    Tương thích với các sản phẩm Philips Avent cùng dòng

    Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

    Núm ty mô phỏng tự nhiên và bình sữa không chứa BPA**

    Núm ty mô phỏng tự nhiên và bình sữa không chứa BPA**

    Bình sữa và núm ty thiết kế Tự nhiên Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA**.

    Hãy kiên nhẫn khi bé điều chỉnh

    Hãy kiên nhẫn khi bé điều chỉnh

    Bình sữa mô phỏng tự nhiên mới của chúng tôi khác với bình sữa tự chảy. Cũng giống như việc cho con bú, có thể mất một vài lần thử để làm cho đúng. Điều đó hoàn toàn tự nhiên.

    Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực để bé bú mút tự nhiên

    Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực để bé bú mút tự nhiên

    Núm ty rộng, mềm và đàn hồi được thiết kế theo dáng bầu ngực, giúp bé ngậm và bú thoải mái.

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa 11oz/330ml
      1  cái
      Đầu ty tốc độ chảy nhanh
      1 cái

    • Chức năng

      Đặc điểm của núm ty
      • Công nghệ không nhỏ giọt
      • Thiết kế núm ty theo dáng bầu ngực
      • Núm ty thông khí cực mềm và đàn hồi
    Badge-D2C

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    • Khả năng chịu nhiệt lên đến 180°C
    • *0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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