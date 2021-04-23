Tìm đúng núm ti là rất quan trọng

Mỗi trẻ có một tốc độ bú riêng. Bú là một kỹ năng và một số trẻ phát triển nhanh hơn những trẻ khác. Đó là lý do tại sao lúc đầu một số trẻ có thể sẽ thích núm ti “Tốc độ chảy cơ bản” (Núm ti số 0) của chúng tôi trước khi chuyển sang núm ti Mô phỏng tự nhiên. Nếu trẻ mất hơn 20 phút để bú hết 50 ml/1.7 oz khi dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên thì hãy chuyển sang núm ti “Tốc độ chảy cơ bản”. Nếu trẻ nghịch núm ti thay vì uống hoặc có vẻ bực bội thì hãy dùng núm ti Mô phỏng tự nhiên với tốc độ chảy cao hơn. Nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi bú, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.