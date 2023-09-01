SCY763/02
Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*
Núm ty chống đầy hơi tốc độ chảy 3 của chúng tôi có một van tích hợp giúp điều chỉnh không khí đi vào bình sữa không vào dạ dày của bé. Sản phẩm được khuyên dùng cho bé từ 3 tháng tuổi trở lên.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng*. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.
Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.
Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.
Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.
Núm vú chống đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Bạn nên thay núm vú 3 tháng một lần vì lý do vệ sinh. Chỉ sử dụng Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent với Núm vú chống đầy hơi Philips Avent.
Chúng tôi đã giảm lượng khí thải carbon bằng cách chuyển đổi các gói núm ti của chúng tôi sang bao bì giấy có nguồn gốc có trách nhiệm 100%. Kết quả là giảm 300 tấn nhựa mỗi năm *** và giảm 88% lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng**, giảm thiểu tác động đến hành tinh của chúng ta ở bất cứ nơi nào có thể.
Núm vú chống đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (silicon).
Hoàn toàn tương thích với Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có hoặc không có lỗ thông khí AirFree.
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Chức năng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox