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  • Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Philips Avent Núm ty ngăn đầy hơi (bình Philips Avent shrinkwrap)

    SCY763/02

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Núm ty chống đầy hơi tốc độ chảy 3 của chúng tôi có một van tích hợp giúp điều chỉnh không khí đi vào bình sữa không vào dạ dày của bé. Sản phẩm được khuyên dùng cho bé từ 3 tháng tuổi trở lên.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 195.000 đ

    Philips Avent Núm ty ngăn đầy hơi (bình Philips Avent shrinkwrap)

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    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Được thiết kế để giảm đầy hơi

    • 2 cái
    • Tốc độ chảy 3
    • 3 tháng trở lên
    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng*. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

    Một loạt các tốc độ chảy dành cho trẻ đang phát triển

    Một loạt các tốc độ chảy dành cho trẻ đang phát triển

    Núm vú chống đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Bạn nên thay núm vú 3 tháng một lần vì lý do vệ sinh. Chỉ sử dụng Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent với Núm vú chống đầy hơi Philips Avent.

    Bao bì giấy có lượng khí thải carbon thấp hơn 80%**

    Bao bì giấy có lượng khí thải carbon thấp hơn 80%**

    Chúng tôi đã giảm lượng khí thải carbon bằng cách chuyển đổi các gói núm ti của chúng tôi sang bao bì giấy có nguồn gốc có trách nhiệm 100%. Kết quả là giảm 300 tấn nhựa mỗi năm *** và giảm 88% lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng**, giảm thiểu tác động đến hành tinh của chúng ta ở bất cứ nơi nào có thể.

    Núm vú này không chứa BPA****

    Núm vú này không chứa BPA****

    Núm vú chống đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (silicon).

    Tương thích với dòng sản phẩm Chống đầy hơi

    Tương thích với dòng sản phẩm Chống đầy hơi

    Hoàn toàn tương thích với Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có hoặc không có lỗ thông khí AirFree.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Núm ti
      • Silicon
      • Không chứa BPA****

    • Dụng cụ đi kèm

      Núm ti
      2  cái

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Ngăn không khí đi vào bụng
      Núm ti
      Bú mút dễ dàng, Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹp, Hệ thống chống đầy hơi được chứng minh lâm sàng
      Khả năng tương thích
      Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent

    Badge-D2C

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    • Ở 2 tuần tuổi, bé được cho bú bằng bình sữa Philips Avent ít đầy hơi hơn và giảm đáng kể thời gian quấy khóc vào ban đêm so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa khác. Thiết kế núm vú được chứng minh ít bị dẹp, cũng như ngăn không khí đi vào bụng và giảm gián đoạn khi bé bú. Các đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc, la hét om sòm, đầy hơi và trào sữa.
    • Thiết kế núm ty được chứng minh ít bị dẹp, cũng như ngăn không khí đi vào bụng và giảm gián đoạn khi bé bú.
    • **Dựa trên doanh số bán hàng hằng năm trên toàn cầu của các gói núm ti, sử dụng trọng lượng tịnh của hộp đựng núm ti bằng nhựa.
    • ***Tuân theo quy định EU 10/2011.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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