SCF922/03
Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ
Máy tiệt trùng hơi nước 2 trong 1 Philips Avent nhỏ gọn và dễ sử dụng, cho phép bạn tiệt trùng các bình sữa cổ chuẩn và cổ rộng trong một bước dễ dàng.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bằng cách đặt núm vú, nắp và ty ngậm vào thùng chứa nhỏ đi kèm, máy sẽ tiệt trùng các bình sữa và phụ kiện của bạn một cách hiệu quả. Máy tiệt trùng có thiết kế tiết diện nhỏ, sẽ không chiếm nhiều không gian.
Máy tiệt trùng dùng hơi nước tự nhiên để khử trùng bình sữa và các sản phẩm khác, tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại mà không sử dụng hóa chất. Là lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn luôn yên tâm bình sữa và các vật dụng khác luôn được khử trùng.
Máy tiệt trùng sẽ giữ các vật dụng như bình sữa, dụng cụ hút sữa, v.v được khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng.
Chu kỳ tiệt trùng mất khoảng 10 phút, sau khoảng thời gian đó máy tự động tắt.
Máy tiệt trùng có thiết kế nhỏ gọn nhưng có thể chứa vừa tới 5 bình sữa Philips Avent cùng một lúc.
Với thiết kế dạng mở của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng giữ cho đế nhiệt luôn sạch sẽ, cho phép bạn luôn khử trùng với hơi nước sạch.
Nắp máy tiệt trùng đã được thiết kế một cách thông minh. Bạn có thể treo nắp ở bên hông của máy tiệt trùng sau khi sử dụng, hoặc lấy nắp ra và dựng đứng bình sữa và các sản phẩm khác trên nắp.
Máy tiệt trùng sử dụng được cho cả hai loại bình sữa cổ chuẩn và cổ rộng. Máy cũng thích hợp sử dụng với các loại sản phẩm dành cho bé khác như dụng cụ hút sữa và phụ kiện.
Thông số kỹ thuật
Khối lượng và kích thước
Xuất xứ
Công suất
Các giai đoạn phát triển
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Chất liệu
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