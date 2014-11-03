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  • Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ
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    Philips Avent Máy tiệt trùng hơi nước 2 trong 1

    SCF922/03

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ

    Máy tiệt trùng hơi nước 2 trong 1 Philips Avent nhỏ gọn và dễ sử dụng, cho phép bạn tiệt trùng các bình sữa cổ chuẩn và cổ rộng trong một bước dễ dàng.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.950.000 đ

    Philips Avent Máy tiệt trùng hơi nước 2 trong 1

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    Tiệt trùng hiệu quả và gọn nhẹ

    Thiết kế tiết kiệm không gian

    • Diệt 99,9% các loại vi trùng có hại
    • Tiệt trùng trong 10 phút
    • Chứa được đến 5 bình sữa Philips Avent
    • Thiết kế tiết kiệm không gian 2 trong 1
    Thiết kế máy tiệt trùng 2 trong 1

    Thiết kế máy tiệt trùng 2 trong 1

    Bằng cách đặt núm vú, nắp và ty ngậm vào thùng chứa nhỏ đi kèm, máy sẽ tiệt trùng các bình sữa và phụ kiện của bạn một cách hiệu quả. Máy tiệt trùng có thiết kế tiết diện nhỏ, sẽ không chiếm nhiều không gian.

    Tiệt trùng hơi nước tự nhiên tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại

    Tiệt trùng hơi nước tự nhiên tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại

    Máy tiệt trùng dùng hơi nước tự nhiên để khử trùng bình sữa và các sản phẩm khác, tiêu diệt 99,9% các loại vi khuẩn có hại mà không sử dụng hóa chất. Là lựa chọn hoàn hảo, giúp bạn luôn yên tâm bình sữa và các vật dụng khác luôn được khử trùng.

    Được giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng

    Được giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng

    Máy tiệt trùng sẽ giữ các vật dụng như bình sữa, dụng cụ hút sữa, v.v được khử trùng lên đến 24 giờ nếu nắp được đóng.

    Chu kỳ vận hành nhanh và chức năng tự động tắt

    Chu kỳ vận hành nhanh và chức năng tự động tắt

    Chu kỳ tiệt trùng mất khoảng 10 phút, sau khoảng thời gian đó máy tự động tắt.

    Thiết kế rộng rãi

    Thiết kế rộng rãi

    Máy tiệt trùng có thiết kế nhỏ gọn nhưng có thể chứa vừa tới 5 bình sữa Philips Avent cùng một lúc.

    Dễ vệ sinh và tiệt trùng an toàn

    Dễ vệ sinh và tiệt trùng an toàn

    Với thiết kế dạng mở của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng giữ cho đế nhiệt luôn sạch sẽ, cho phép bạn luôn khử trùng với hơi nước sạch.

    Thiết kế nắp thông minh, đa chức năng

    Thiết kế nắp thông minh, đa chức năng

    Nắp máy tiệt trùng đã được thiết kế một cách thông minh. Bạn có thể treo nắp ở bên hông của máy tiệt trùng sau khi sử dụng, hoặc lấy nắp ra và dựng đứng bình sữa và các sản phẩm khác trên nắp.

    Tiệt trùng nhiều loại bình sữa, dụng cụ hút sữa và phụ kiện khác nhau

    Máy tiệt trùng sử dụng được cho cả hai loại bình sữa cổ chuẩn và cổ rộng. Máy cũng thích hợp sử dụng với các loại sản phẩm dành cho bé khác như dụng cụ hút sữa và phụ kiện.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật

      Thời gian khử trùng
      10 phút
      Mức tiêu thụ điện
      600  W
      Phân loại an toàn
      Lớp 1
      Điện áp
      50-60Hz

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước
      260x308x180  mm
      Khối lượng
      1,5  kg

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Công suất

      Điện áp
      220-240  V

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    • Tương thích

      Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent

    • Chất liệu

      Polypropylene

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện
      1 máy

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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