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  • Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng
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    Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1

    SCF870/20

    Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng

    Dễ dàng chế biến thức ăn tự làm cho bé có lợi cho sức khỏe với Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của Philips Avent. Trước tiên hấp nóng trái cây, rau, cá hoặc thịt, sau đó chỉ cần nhấc và lật bình lên để xay, không cần phải chuyển thức ăn nữa!

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 3.950.000 đ

    Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1

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    Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng

    • Hấp thức ăn bổ dưỡng
    • Hấp và xay trong một bình
    • Lời khuyên và công thức chế biến
    Cách hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn lành mạnh

    Cách hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn lành mạnh

    Hấp là một cách nấu ăn lành mạnh. Công nghệ độc đáo của chúng tôi cho phép hơi nước lưu chuyển từ dưới lên trên, đảm bảo mọi nguyên liệu đều được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Các thức ăn đặc, chứa nhiều dưỡng chất và nước dùng được giữ lại cho quá trình xay.

    Từ hấp cho đến xay, tất cả chỉ trong một bình tiện dụng

    Từ hấp cho đến xay, tất cả chỉ trong một bình tiện dụng

    Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé trong một bình duy nhất. Sau khi nguyên liệu được hấp chín, tất cả những gì bạn cần làm là nhấc bình lên, lật ngược và khóa chặt bình vào vị trí, để bạn có thể xay tới độ đặc mong muốn.

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, dành cho từng giai đoạn phát triển

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, dành cho từng giai đoạn phát triển

    Từ trái cây và rau xay cực nhuyễn cho đến kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá và đậu, cuối cùng là cho bé ăn thức ăn to, cứng hơn. Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của chúng tôi giúp bạn chế biến nhiều loại món ăn phù hợp với từng bước đi trên hành trình tập ăn.

    12 công thức chế biến, hỗ trợ tập ăn, phù hợp với tuổi

    12 công thức chế biến, hỗ trợ tập ăn, phù hợp với tuổi

    Cùng với các bác sĩ dinh dưỡng nhi khoa và bác sĩ tâm lý trẻ em, chúng tôi đã tạo ra 12 công thức chế biến phù hợp với tuổi và lời khuyên tập ăn để giúp bạn mang đến cho bé một khởi đầu khoẻ mạnh trong cuộc sống và tạo thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời.

    Khám phá các công thức nấu ăn lành mạnh, video vui nhộn, lời khuyên và mẹo

    Khám phá các công thức nấu ăn lành mạnh, video vui nhộn, lời khuyên và mẹo

    Tải xuống ứng dụng để được tư vấn về việc cho bé tập ăn. Tìm các công thức nấu ăn bổ dưỡng và dễ chế biến, dành cho mỗi bước đi của bé trong quá trình phát triển. Đọc hướng dẫn nấu ăn từng bước, xem video vui nhộn và cung cấp nhiều thông tin, tìm được nhiều lời khuyên và mẹo hữu ích để giúp việc tập ăn trở nên trơn tru hết mức có thể.

    Châm nước dễ dàng, các cài đặt trực quan và có ít phụ kiện phải làm sạch

    Châm nước dễ dàng, các cài đặt trực quan và có ít phụ kiện phải làm sạch

    Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của chúng tôi được thiết kế để vận hành dễ dàng và có ích lợi thực tế hơn. Châm nước dễ dàng, các cài đặt của máy trực quan và ít phụ kiện giúp vệ sinh và cất giữ dễ dàng.

    Diện tích nhỏ chiếm ít không gian phòng bếp nhất

    Diện tích nhỏ chiếm ít không gian phòng bếp nhất

    Máy làm thức ăn cho bé này chiếm rất ít không gian nhà bếp, bạn có thể đặt máy trên mặt bếp hoặc cho vào tủ chén.

    Thông báo bằng tiếng bíp

    Thông báo bằng tiếng bíp

    Không cần phải đợi lâu hoặc trông coi thường xuyên. Một tiếng bíp đặc biệt sẽ báo cho bạn biết khi thức ăn được nấu chín hẳn. Điều bạn cần làm là lật bình, xay và cho bé ăn hoặc bảo quản để dùng sau.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật

      Màu/hoàn thiện
      Trắng/Xanh lục
      Chiều dài dây
      70  m
      Công suất
      400  W
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50 - 60  Hz
      Tốc độ
      1
      Dung tích
      800 (chất rắn) / 450 (chất lỏng)  ml
      Phân loại an toàn
      Lớp 1
      An toàn
      Hệ thống khóa an toàn để nhận biết nắp & tô
      Dung tích ngăn chứa nước
      200 ml

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước hộp
      193 Sâu x 243 Rộng x 344 Cao  mm
      Kích thước sản phẩm
      16,50 (đế tròn) 30,8 (chiều cao)  cm
      Khối lượng sản phẩm
      2  kg
      Số lượng hộp F trong hộp A
      2

    • Xuất xứ

      Thổ Nhĩ Kỳ

    • Dụng cụ đi kèm

      Chén lường gạo
      1
      Sách dạy nấu ăn
      1
      Kẹp gắp thức ăn
      1
      Máy hấp/máy xay
      1

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • Trên 6 tháng tuổi
      • Trên 1 năm
      • 6 - 12 tháng

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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