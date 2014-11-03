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Bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé được chế biến dễ dàng
Dễ dàng chế biến thức ăn tự làm cho bé có lợi cho sức khỏe với Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của Philips Avent. Trước tiên hấp nóng trái cây, rau, cá hoặc thịt, sau đó chỉ cần nhấc và lật bình lên để xay, không cần phải chuyển thức ăn nữa!Xem tất cả lợi ích
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Hấp là một cách nấu ăn lành mạnh. Công nghệ độc đáo của chúng tôi cho phép hơi nước lưu chuyển từ dưới lên trên, đảm bảo mọi nguyên liệu đều được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Các thức ăn đặc, chứa nhiều dưỡng chất và nước dùng được giữ lại cho quá trình xay.
Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé trong một bình duy nhất. Sau khi nguyên liệu được hấp chín, tất cả những gì bạn cần làm là nhấc bình lên, lật ngược và khóa chặt bình vào vị trí, để bạn có thể xay tới độ đặc mong muốn.
Từ trái cây và rau xay cực nhuyễn cho đến kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá và đậu, cuối cùng là cho bé ăn thức ăn to, cứng hơn. Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của chúng tôi giúp bạn chế biến nhiều loại món ăn phù hợp với từng bước đi trên hành trình tập ăn.
Cùng với các bác sĩ dinh dưỡng nhi khoa và bác sĩ tâm lý trẻ em, chúng tôi đã tạo ra 12 công thức chế biến phù hợp với tuổi và lời khuyên tập ăn để giúp bạn mang đến cho bé một khởi đầu khoẻ mạnh trong cuộc sống và tạo thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời.
Tải xuống ứng dụng để được tư vấn về việc cho bé tập ăn. Tìm các công thức nấu ăn bổ dưỡng và dễ chế biến, dành cho mỗi bước đi của bé trong quá trình phát triển. Đọc hướng dẫn nấu ăn từng bước, xem video vui nhộn và cung cấp nhiều thông tin, tìm được nhiều lời khuyên và mẹo hữu ích để giúp việc tập ăn trở nên trơn tru hết mức có thể.
Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 2 trong 1 của chúng tôi được thiết kế để vận hành dễ dàng và có ích lợi thực tế hơn. Châm nước dễ dàng, các cài đặt của máy trực quan và ít phụ kiện giúp vệ sinh và cất giữ dễ dàng.
Máy làm thức ăn cho bé này chiếm rất ít không gian nhà bếp, bạn có thể đặt máy trên mặt bếp hoặc cho vào tủ chén.
Không cần phải đợi lâu hoặc trông coi thường xuyên. Một tiếng bíp đặc biệt sẽ báo cho bạn biết khi thức ăn được nấu chín hẳn. Điều bạn cần làm là lật bình, xay và cho bé ăn hoặc bảo quản để dùng sau.
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