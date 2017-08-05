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  • Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé

    Philips Avent Máy hấp và xay 2 trong 1

    SCF862/02

    Overall rating / 5
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    Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé

    Chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé chỉ với 2 bước: hấp và xay. Công nghệ hấp thức ăn của máy hấp và xay 2 trong 1, các nguyên liệu được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Thiết kế thông minh với ít thao tác vận hành, dễ sử dụng và vệ sinh máy dễ hơn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 3.550.000 đ

    Philips Avent Máy hấp và xay 2 trong 1

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    Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé

    • 2 bước đơn giản: Hấp - Xay.
    • Hấp thức ăn bổ dưỡng.
    • Bữa ăn được chế biến đơn giản.
    Phương thức hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn bổ dưỡng

    Phương thức hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn bổ dưỡng

    Hấp là một phương pháp nấu ăn tốt cho sức khỏe. Với công nghệ hấp thức ăn của máy hấp và xay 2 trong 1, các nguyên liệu được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Ngoài ra, các dưỡng chất và kết cấu của thức ăn cũng được giữ nguyên.

    Chỉ cần hấp và xay. Cho bé ăn bữa ăn đầy dinh dưỡng.

    Chỉ cần hấp và xay. Cho bé ăn bữa ăn đầy dinh dưỡng.

    Máy hấp và xay 2 trong 1 giúp việc chế biến và cho bé ăn trở nên dễ dàng. Hãy bắt đầu bằng cách hấp nguyên liệu, sau đó xay tới độ đặc mong muốn và cho bé ăn.

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, thích hợp cho mỗi giai đoạn tập ăn của bé

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, thích hợp cho mỗi giai đoạn tập ăn của bé

    Từ xay nhuyễn trái cây, rau củ đến xay kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá, đậu và xay thức ăn thô cứng, sản phẩm sẽ giúp công đoạn chuẩn bị bữa ăn đầy dinh dưỡng trở nên đơn giản hơn cho từng giai đoạn tập ăn của bé.

    Xay dễ dàng với ít bước hơn

    Xay dễ dàng với ít bước hơn

    Thiết kế nắp cối thông minh giữ tất cả nguyên liệu nằm trong cối, ngăn không cho thực phẩm vào trong ngăn chứa nước. Công đoạn xay được thực hiện dễ dàng, chuyển từ hấp sang xay ít bước hơn.

    Lỗ châm nước lớn để vệ sinh dễ dàng

    Lỗ châm nước lớn để vệ sinh dễ dàng

    Lỗ châm nước lớn của máy làm thức ăn cho bé rất dễ để châm nước và vệ sinh. Cho phép bạn luôn nấu với hơi nước sạch. An toàn khi rửa bằng máy rửa chén (cối, nắp cối và lưỡi xay).

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Nhà máy Philips tại Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hấp/máy xay
      1 Máy
      Giỏ đựng thức ăn
      1  cái
      Thìa trộn thức ăn
      1 Cái

    • Thông số kỹ thuật

      Dung tích cối xay
      1050ml, 400ml (để xay thức ăn)
      Dung tích giỏ đựng thức ăn
      720ml
      Dung tích ngăn chứa nước
      180ml
      Màu sắc
      Màu trắng/xanh bạc hà
      Chiều dài dây
      80  cm
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50-60  Hz
      Công suất
      330  W
      An toàn
      Công tắc khóa cối để sử dụng an toàn
      Phân loại mức độ an toàn
      Mức 1

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước hộp
      300 x 210 x 260 mm (D x R x C)  mm
      Kích thước sản phẩm
      280 x 148 x 204 mm (D x R x C)  mm
      Khối lượng sản phẩm
      1,44  kg

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • Trên 1 năm
      • 6 - 12 tháng
      • Trên 6 tháng tuổi

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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