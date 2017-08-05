SCF862/02
Những bước đơn giản để làm thức ăn bổ dưỡng cho bé
Chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé chỉ với 2 bước: hấp và xay. Công nghệ hấp thức ăn của máy hấp và xay 2 trong 1, các nguyên liệu được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Thiết kế thông minh với ít thao tác vận hành, dễ sử dụng và vệ sinh máy dễ hơn.Xem tất cả lợi ích
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Hấp là một phương pháp nấu ăn tốt cho sức khỏe. Với công nghệ hấp thức ăn của máy hấp và xay 2 trong 1, các nguyên liệu được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Ngoài ra, các dưỡng chất và kết cấu của thức ăn cũng được giữ nguyên.
Máy hấp và xay 2 trong 1 giúp việc chế biến và cho bé ăn trở nên dễ dàng. Hãy bắt đầu bằng cách hấp nguyên liệu, sau đó xay tới độ đặc mong muốn và cho bé ăn.
Từ xay nhuyễn trái cây, rau củ đến xay kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá, đậu và xay thức ăn thô cứng, sản phẩm sẽ giúp công đoạn chuẩn bị bữa ăn đầy dinh dưỡng trở nên đơn giản hơn cho từng giai đoạn tập ăn của bé.
Thiết kế nắp cối thông minh giữ tất cả nguyên liệu nằm trong cối, ngăn không cho thực phẩm vào trong ngăn chứa nước. Công đoạn xay được thực hiện dễ dàng, chuyển từ hấp sang xay ít bước hơn.
Lỗ châm nước lớn của máy làm thức ăn cho bé rất dễ để châm nước và vệ sinh. Cho phép bạn luôn nấu với hơi nước sạch. An toàn khi rửa bằng máy rửa chén (cối, nắp cối và lưỡi xay).
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