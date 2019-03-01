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  • Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược* Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược* Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    Philips Avent Van giữ sữa AirFree™

    SCF819/02

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    Van giữ sữa AirFree được thiết kế độc đáo để giữ cho núm vú luôn đầy sữa trong khi bé bú bình, không khí sẽ không đi vào dạ dày của bé giúp hạn chế đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 205.000 đ

    Philips Avent Van giữ sữa AirFree™

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    Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    • 2 miếng
    Giữ núm vú luôn đầy sữa, hạn chế không khí vào bình để bé dễ dàng bú trong tư thế ngồi thẳng đứng

    Giữ núm vú luôn đầy sữa, hạn chế không khí vào bình để bé dễ dàng bú trong tư thế ngồi thẳng đứng

    Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé giữ bình sữa nằm ngang khi bú. Van ngăn không khí đi vào bụng của bé. Nhờ vậy, bé vừa có thể bú khỏe, bú tự nhiên, vừa tránh được hiện tượng trào ngược, đầy hơi.

    Giữ sữa, thay vì không khí, đầy trong núm vú

    Giữ sữa, thay vì không khí, đầy trong núm vú

    Van thông khí AirFree™ được thiết kế độc đáo để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé giúp chống đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.

    Dễ dàng làm sạch và tháo lắp vì van thông khí AirFree™ là phụ kiện riêng lẻ

    Dễ dàng làm sạch và tháo lắp vì van thông khí AirFree™ là phụ kiện riêng lẻ

    Bạn có thể dễ dàng gắn van thông khí AirFree™ vào bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) của Philips Avent. Việc làm sạch van thông khí cũng rất nhẹ nhàng do van là phụ kiện riêng lẻ.

    Dễ sử dụng

    Dễ sử dụng

    Trước tiên, đổ sữa vào bình, gắn van thông khí AirFree™ vào mép bình rồi vặn chặt núm vú thông khí. Sau đó nghiêng bình sữa xuống một lần để sữa chảy vào núm vú và cho bé bú. Cần lưu ý đảm bảo van thông khí AirFree™ luôn nằm ở trên cùng khi cho bé bú. Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang, để bé bú tốt hơn.

    Tương thích với mọi kích thước của bình sữa chống đầy hơi Philips Avent

    Tương thích với mọi kích thước của bình sữa chống đầy hơi Philips Avent

    Van thông khí AirFree™ của Philips Avent tương thích với các bình sữa chống đầy hơi Philips Avent 125ml, 260ml và 330ml. Van thông khí AirFree không thích hợp để sử dụng với bình sữa thiết kế tự nhiên.

    Thông số kỹ thuật

    • Van thông khí AirFree™

      Chất liệu
      PBT & LSR

    • Dụng cụ đi kèm

      Van thông khí AirFree
      2  cái

    • Dễ sử dụng

      Van thông khí AirFree™
      An toàn khi dùng với máy rửa chén và lò vi sóng. Dễ tháo lắp và làm sạch

    • Chức năng

      Dễ sử dụng
      • Dễ dàng làm sạch và tháo lắp
      • Dễ tháo lắp với 1 bộ phận
      Khả năng tương thích
      Tương thích với dòng bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) (mọi kích cỡ)

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 tháng tuổi

    Badge-D2C

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    • Van giữ sữa AirFree™ được thiết kế để giữ cho núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang. Không khí sẽ không đi vào dạ dày của bé giúp hạn chế đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.
    • Ở 2 tuần tuổi, bé được cho bú bằng bình sữa Philips Avent ít đầy hơi hơn và giảm đáng kể thời gian quấy khóc vào ban đêm so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa khác.
    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc, la hét om sòm, đầy hơi và trào sữa.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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