SCF819/01
Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*
Van giữ sữa AirFree được thiết kế độc đáo để giữ cho núm vú luôn đầy sữa trong khi bé bú bình, hạn chế không khí vào dạ dày của bé giúp giảm đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé giữ bình sữa nằm ngang khi bú. Van ngăn không khí đi vào bụng của bé. Nhờ vậy, bé vừa có thể bú khỏe, bú tự nhiên, vừa tránh được hiện tượng trào ngược, đầy hơi.
Van thông khí AirFree™ được thiết kế độc đáo để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé giúp chống đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.
Bạn có thể dễ dàng gắn van thông khí AirFree™ vào bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) của Philips Avent. Việc làm sạch van thông khí cũng rất nhẹ nhàng do van là phụ kiện riêng lẻ.
Trước tiên, đổ sữa vào bình, gắn van thông khí AirFree™ vào mép bình rồi vặn chặt núm vú thông khí. Sau đó nghiêng bình sữa xuống một lần để sữa chảy vào núm vú và cho bé bú. Cần lưu ý đảm bảo van thông khí AirFree™ luôn nằm ở trên cùng khi cho bé bú. Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang, để bé bú tốt hơn.
Van thông khí AirFree™ của Philips Avent tương thích với các bình sữa chống đầy hơi Philips Avent 125ml, 260ml và 330ml. Van thông khí AirFree không thích hợp để sử dụng với bình sữa thiết kế tự nhiên.
Van thông khí AirFree™
Dụng cụ đi kèm
Dễ sử dụng
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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