Dễ sử dụng

Trước tiên, đổ sữa vào bình, gắn van thông khí AirFree™ vào mép bình rồi vặn chặt núm vú thông khí. Sau đó nghiêng bình sữa xuống một lần để sữa chảy vào núm vú và cho bé bú. Cần lưu ý đảm bảo van thông khí AirFree™ luôn nằm ở trên cùng khi cho bé bú. Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang, để bé bú tốt hơn.