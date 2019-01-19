Van thông khí đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.