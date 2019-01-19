SCF813/27
Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*
Khi bé bú, van được tích hợp bên trong bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi sẽ giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé giúp giảm đầy hơi, gián đoạn khi bú và quấy khóc.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.
Bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent giúp bé giảm quấy khóc. Bé được cho bú bằng bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm, so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa giảm đầy hơi khác. *
Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.
Bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi có ít phụ kiện hơn, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.
Bình sữa có hình dạng độc đáo để dễ cầm nắm và giữ ở bất cứ góc xoay nào của bình sữa.
Cổ bình sữa rộng và ít phụ kiện, giúp dễ gắn lắp, vệ sinh bình nhanh chóng và kỹ lưỡng.
Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.
Bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (PP).
Núm vú của dòng bình sữa giảm đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với các độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau, mẹ có thể linh động lựa chọn dựa trên biểu hiện của bé khi bú. Núm vú được đóng gói theo quy cách 2 cái/gói, bao gồm: Cho trẻ sơ sinh, Tốc độ chảy chậm, Tốc độ chảy trung bình, Tốc độ chảy nhanh, Tốc độ chảy thay đổi và Tốc độ chảy dành cho thức ăn đặc.
Bình sữa giảm đầy hơi của chúng tôi được thiết kế giúp ngăn rỉ sữa, để bé hoàn toàn thoải mái trong khi bú.
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Bình sữa
Thiết kế
Dễ sử dụng
Các giai đoạn phát triển
Chức năng
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