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  • Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược* Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược* Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    Philips Avent Bình sữa giảm đầy hơi với van giữ sữa AirFree™

    SCF813/14

    Overall rating / 5
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    Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    Van giữ sữa AirFree™ được thiết kế để giữ cho núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang. Không khí sẽ không đi vào dạ dày của bé giúp hạn chế đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 270.000 đ

    Philips Avent Bình sữa giảm đầy hơi với van giữ sữa AirFree™

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    Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*

    Giữ núm vú luôn đầy sữa, hạn chế không khí vào bình

    • 1 Bình sữa
    • 9 oz/260 ml
    • Núm vú có tốc độ chảy chậm
    • Từ 1 tháng tuổi trở lên
    Giữ núm vú luôn đầy sữa, hạn chế không khí vào bình để bé dễ dàng bú trong tư thế ngồi thẳng đứng

    Giữ núm vú luôn đầy sữa, hạn chế không khí vào bình để bé dễ dàng bú trong tư thế ngồi thẳng đứng

    Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé giữ bình sữa nằm ngang khi bú. Van ngăn không khí đi vào bụng của bé. Nhờ vậy, bé vừa có thể bú khỏe, bú tự nhiên, vừa tránh được hiện tượng trào ngược, đầy hơi.

    Giữ sữa, thay vì không khí, đầy trong núm vú

    Giữ sữa, thay vì không khí, đầy trong núm vú

    Van thông khí AirFree™ được thiết kế độc đáo để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé giúp chống đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.

    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy Bình sữa Philips Avent giúp giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc*. Van được tích hợp bên trong núm vú sẽ ngăn tích tụ hơi khi bé bú, để bé vừa có thể bú sữa liên tục vừa hạn chế tình trạng đầy hơi, bị trào, ợ hơi và thải khí.

    Dễ dàng làm sạch và tháo lắp vì van thông khí AirFree™ là phụ kiện riêng lẻ

    Dễ dàng làm sạch và tháo lắp vì van thông khí AirFree™ là phụ kiện riêng lẻ

    Van thông khí AirFree™ có thể dễ dàng gắn vào bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) của Philips Avent. Ngoài ra, bình sữa có thiết kế cổ rộng và ít phụ kiện nên việc làm sạch cũng rất nhẹ nhàng.

    Dễ sử dụng

    Dễ sử dụng

    Trước tiên, đổ sữa vào bình, gắn van thông khí AirFree™ vào mép bình rồi vặn chặt núm vú thông khí. Sau đó nghiêng bình sữa xuống một lần để sữa chảy vào núm vú và cho bé bú. Cần lưu ý đảm bảo van thông khí AirFree™ luôn nằm ở trên cùng khi cho bé bú. Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang, để bé bú tốt hơn.

    Sử dụng bình sữa có hoặc không có van thông khí AirFree™

    Sử dụng bình sữa có hoặc không có van thông khí AirFree™

    Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có thể dùng khi kèm hoặc không kèm van thông khí AirFree™. Van thông khí AirFree™ tương thích với các bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển Classic+ của Philips Avent 125ml, 260ml và 330ml.

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Nhu cầu bú của bé sẽ thay đổi dần theo thời gian. Vì thế, mẹ nên chọn loại núm vú có tốc độ chảy phù hợp với giai đoạn phát triển của bé. Mẹ có thể lựa chọn gắn thêm van thông khí AirFree™ hoặc không. Tuy nhiên van này chỉ nên dùng chung với núm vú thông khí của bình sữa chống đầy hơi và bình thiết kế cổ điển (Classic+) Philips Avent.

    Dùng chung được với các sản phẩm khác của Philips Avent

    Dùng chung được với các sản phẩm khác của Philips Avent

    Dòng Bình sữa chống đầy hơi được thiết kế để dễ dàng kết hợp với các sản phẩm khác của Philips Avent tùy theo từng giai đoạn phát triển của bé (ví dụ: bình tập uống).

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

    Hình dạng núm vú giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA
      Núm ty
      • Silicon
      • Không chứa BPA

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa
      1  cái
      Van thông khí AirFree™
      1  cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng bình sữa
      • An toàn khi dùng với máy rửa chén và lò vi sóng
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh
      • Dễ cầm

    • Chức năng

      Dễ sử dụng
      • Dễ dàng làm sạch và tháo lắp
      • Ít phụ kiện, tháo lắp dễ dàng
      Núm ty
      Bé bú mút dễ dàng, Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹp, Hệ thống chống đầy hơi đã được chứng minh lâm sàng*
      Khả năng tương thích
      Tương thích với dòng bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) (mọi kích cỡ)

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-12 tháng

    Badge-D2C

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    • Van giữ sữa AirFree™ được thiết kế để giữ cho núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang. Không khí sẽ không đi vào dạ dày của bé giúp hạn chế đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.
    • Trong một cuộc kiểm tra thực hiện ngay tại nhà với 144 bà mẹ ở Hoa Kỳ năm 2017, 80% các mẹ đồng ý rằng bé ít gặp vấn đề khi bú hơn
    • Ở 2 tuần tuổi, bé được cho bú bằng bình sữa Philips Avent ít đầy hơi hơn và giảm đáng kể thời gian quấy khóc vào ban đêm so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa khác.
    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc, la hét om sòm, đầy hơi và trào sữa.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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