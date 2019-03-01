SCF813/14
Được thiết kế để giảm hiện tượng đầy hơi, thải khí và trào ngược*
Van giữ sữa AirFree™ được thiết kế để giữ cho núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang. Không khí sẽ không đi vào dạ dày của bé giúp hạn chế đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.Xem tất cả lợi ích
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Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé giữ bình sữa nằm ngang khi bú. Van ngăn không khí đi vào bụng của bé. Nhờ vậy, bé vừa có thể bú khỏe, bú tự nhiên, vừa tránh được hiện tượng trào ngược, đầy hơi.
Van thông khí AirFree™ được thiết kế độc đáo để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé giúp chống đầy hơi, giảm trào ngược và thải khí.
Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy Bình sữa Philips Avent giúp giảm hiện tượng đầy hơi và quấy khóc*. Van được tích hợp bên trong núm vú sẽ ngăn tích tụ hơi khi bé bú, để bé vừa có thể bú sữa liên tục vừa hạn chế tình trạng đầy hơi, bị trào, ợ hơi và thải khí.
Van thông khí AirFree™ có thể dễ dàng gắn vào bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển (Classic+) của Philips Avent. Ngoài ra, bình sữa có thiết kế cổ rộng và ít phụ kiện nên việc làm sạch cũng rất nhẹ nhàng.
Trước tiên, đổ sữa vào bình, gắn van thông khí AirFree™ vào mép bình rồi vặn chặt núm vú thông khí. Sau đó nghiêng bình sữa xuống một lần để sữa chảy vào núm vú và cho bé bú. Cần lưu ý đảm bảo van thông khí AirFree™ luôn nằm ở trên cùng khi cho bé bú. Núm vú luôn đầy sữa ngay cả khi bé bú bình với tư thế giữ bình sữa nằm ngang, để bé bú tốt hơn.
Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có thể dùng khi kèm hoặc không kèm van thông khí AirFree™. Van thông khí AirFree™ tương thích với các bình sữa chống đầy hơi và thiết kế cổ điển Classic+ của Philips Avent 125ml, 260ml và 330ml.
Nhu cầu bú của bé sẽ thay đổi dần theo thời gian. Vì thế, mẹ nên chọn loại núm vú có tốc độ chảy phù hợp với giai đoạn phát triển của bé. Mẹ có thể lựa chọn gắn thêm van thông khí AirFree™ hoặc không. Tuy nhiên van này chỉ nên dùng chung với núm vú thông khí của bình sữa chống đầy hơi và bình thiết kế cổ điển (Classic+) Philips Avent.
Dòng Bình sữa chống đầy hơi được thiết kế để dễ dàng kết hợp với các sản phẩm khác của Philips Avent tùy theo từng giai đoạn phát triển của bé (ví dụ: bình tập uống).
Hình dạng núm vú giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.
Thiết kế
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Dễ sử dụng
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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