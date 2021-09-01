SCF798/00
Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*
Bình tập uống Philips Avent có ống hút cong và tay cầm vừa vặn, không bị trượt giúp trẻ ăn dặm thực hiện lần uống đầu tiên một cách dễ dàng, đồng thời hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh.* Sản phẩm này được phát triển bởi các chuyên gia để trở thành bình tập uống có ống hút tốt nhất có thể của chúng tôi.*Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Phần cuối của ống hút uốn cong để dễ dàng rút nước, giúp bé có thể uống nước ở tư thế ngồi thoải mái nhất.
Ống hút có van chống rò rỉ tích hợp để nước không trào ra ngoài. Nắp lật mở bảo vệ ống hút và tránh rỉ nước khi đang đi trên đường.
Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent rất dễ tháo lắp. Bạn có thể rửa an toàn các bộ phận của bình trong máy rửa chén. Thật tiện lợi.
Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent được làm hoàn toàn từ vật liệu không chứa BPA.
Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.
Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh và vận động cơ miệng cho răng miệng chắc khỏe.* Sản phẩm này được phát triển bởi các chuyên gia để trở thành bình tập uống có ống hút tốt nhất có thể của chúng tôi.*
Tập cho trẻ uống nước một cách độc lập là bước chuyển giao quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Chúng tôi hỗ trợ trẻ trong quá trình học cách uống nước độc lập, giúp chuyển đổi dễ dàng từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly uống nước thông thường. Tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các giải pháp đa dạng của chúng tôi bao gồm núm vú thông khí, vòi uống mềm và cứng, ống hút và mép ly uống nước 360° đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, đồng thời kích thích cơ chế và kỹ năng uống nước mà trẻ vừa mới học được. Những sản phẩm tối ưu này của chúng tôi được làm từ vật liệu không chứa BPA và được phát triển nhằm mang đến sự thuận tiện và đảm bảo hợp vệ sinh nhất cho trẻ.
Bình có dung tích 300ml bổ sung đủ lượng nước cho trẻ trong suốt ngày dài năng động. Thiết kế nắp lật mở sẽ giữ cho ống hút luôn sạch sẽ khi mang theo ra ngoài. Bình có hình dạng đường viền và khía chống trượt để bàn tay bé nhỏ của trẻ có thể cầm nắm dễ dàng, cho phép trẻ tự tin phát triển kỹ năng uống nước độc lập.
Dung tích của bình
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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