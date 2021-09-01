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  • Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh* Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh* Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*

    Philips Avent Bình tập uống có ống hút 300ml (12m+)

    SCF798/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*

    Bình tập uống Philips Avent có ống hút cong và tay cầm vừa vặn, không bị trượt giúp trẻ ăn dặm thực hiện lần uống đầu tiên một cách dễ dàng, đồng thời hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh.* Sản phẩm này được phát triển bởi các chuyên gia để trở thành bình tập uống có ống hút tốt nhất có thể của chúng tôi.*

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    Giá bán lẻ đề xuất: 305.000 đ

    Philips Avent Bình tập uống có ống hút 300ml (12m+)

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    Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*

    Thiết kế van chống rò rỉ để nước không trào ra ngoài

    • Bình có ống hút cong
    • 300ml
    • 12 tháng tuổi trở lên
    • Gói 1 sản phẩm
    Ống hút uốn cong để bé uống nước đến giọt cuối cùng

    Ống hút uốn cong để bé uống nước đến giọt cuối cùng

    Phần cuối của ống hút uốn cong để dễ dàng rút nước, giúp bé có thể uống nước ở tư thế ngồi thoải mái nhất.

    Thiết kế van chống rò rỉ và nắp lật mở tích hợp giúp tránh bị trào

    Thiết kế van chống rò rỉ và nắp lật mở tích hợp giúp tránh bị trào

    Ống hút có van chống rò rỉ tích hợp để nước không trào ra ngoài. Nắp lật mở bảo vệ ống hút và tránh rỉ nước khi đang đi trên đường.

    Ít phụ kiện, dễ lắp và làm sạch (rửa được trong máy rửa chén)

    Ít phụ kiện, dễ lắp và làm sạch (rửa được trong máy rửa chén)

    Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent rất dễ tháo lắp. Bạn có thể rửa an toàn các bộ phận của bình trong máy rửa chén. Thật tiện lợi.

    Vật liệu không chứa BPA

    Vật liệu không chứa BPA

    Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent được làm hoàn toàn từ vật liệu không chứa BPA.

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.

    Phát triển răng miệng khỏe mạnh

    Phát triển răng miệng khỏe mạnh

    Bình tập uống có ống hút cong Philips Avent hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh và vận động cơ miệng cho răng miệng chắc khỏe.* Sản phẩm này được phát triển bởi các chuyên gia để trở thành bình tập uống có ống hút tốt nhất có thể của chúng tôi.*

    Bình tập uống của chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển của trẻ

    Tập cho trẻ uống nước một cách độc lập là bước chuyển giao quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Chúng tôi hỗ trợ trẻ trong quá trình học cách uống nước độc lập, giúp chuyển đổi dễ dàng từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly uống nước thông thường. Tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các giải pháp đa dạng của chúng tôi bao gồm núm vú thông khí, vòi uống mềm và cứng, ống hút và mép ly uống nước 360° đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, đồng thời kích thích cơ chế và kỹ năng uống nước mà trẻ vừa mới học được. Những sản phẩm tối ưu này của chúng tôi được làm từ vật liệu không chứa BPA và được phát triển nhằm mang đến sự thuận tiện và đảm bảo hợp vệ sinh nhất cho trẻ.

    Bình có hình dạng đường viền và khía chống trượt để dễ cầm

    Bình có dung tích 300ml bổ sung đủ lượng nước cho trẻ trong suốt ngày dài năng động. Thiết kế nắp lật mở sẽ giữ cho ống hút luôn sạch sẽ khi mang theo ra ngoài. Bình có hình dạng đường viền và khía chống trượt để bàn tay bé nhỏ của trẻ có thể cầm nắm dễ dàng, cho phép trẻ tự tin phát triển kỹ năng uống nước độc lập.

    Thông số kỹ thuật

    • Dung tích của bình

      10oz/300ml

    • Xuất xứ

      Indonesia
      Yes

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình
      1
      Nắp lật mở
      1
      Ống hút
      1

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn phát triển
      12 tháng tuổi trở lên

    Badge-D2C

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    • 90% trong số 200 nha sĩ trẻ em ở Hoa Kỳ được khảo sát đồng ý rằng bình tập uống của chúng tôi hỗ trợ quá trình phát triển răng miệng khỏe mạnh. 89% đồng ý rằng việc uống nước bằng ống hút giúp vận động cơ miệng cho răng miệng chắc khỏe (bao gồm nghiên cứu trực tuyến, Hoa Kỳ, tháng 4/2016). Được phát triển với sự hỗ trợ của bác sĩ khoa nhi, nha sĩ, nhà công thái học và nữ hộ sinh.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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