Bình tập uống của chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển của trẻ

Tập cho trẻ uống nước một cách độc lập là bước chuyển giao quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Chúng tôi hỗ trợ trẻ trong quá trình học cách uống nước độc lập, giúp chuyển đổi dễ dàng từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly uống nước thông thường. Tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các giải pháp đa dạng của chúng tôi bao gồm núm vú thông khí, vòi uống mềm và cứng, ống hút và mép ly uống nước 360° đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, đồng thời kích thích cơ chế và kỹ năng uống nước mà trẻ vừa mới học được. Những sản phẩm tối ưu này của chúng tôi được làm từ vật liệu không chứa BPA và được phát triển nhằm mang đến sự thuận tiện và đảm bảo hợp vệ sinh nhất cho trẻ.