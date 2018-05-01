SCF782/17
Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước
Giúp trẻ ăn dặm chuyển đổi từ bình tập uống sang ly uống nước bình thường một cách đơn giản và dễ dàng. Công nghệ kích hoạt bằng môi nghĩa là nước chỉ chảy ra khi trẻ chạm môi vào mép ly.Xem tất cả lợi ích
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Chiếc ly không vòi này cho phép bé uống nước 360° xung quanh mép ly, giống như ly của người lớn.
Thiết kế của kiểu ly không vòi này giúp răng trẻ phát triển một cách khỏe mạnh.
Ly không vòi này sử dụng một van độc đáo được kích hoạt bằng môi, nhờ vậy nước chỉ chảy ra khi trẻ chạm môi vào mép ly. Van sẽ tự động ngắt trong lúc trẻ uống, bạn sẽ không phải lo nước bị tràn ra ngoài hay vấy bẩn nữa.
Ly có tay cầm tích hợp, để trẻ có thể ôm bình nước hoặc nắm vào tay cầm dễ dàng khi uống.
Giữ ly luôn sạch sẽ cho dù ở nhà hay khi đi bất cứ đâu.
Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.
Các bộ phận của ly có thể rửa được dễ dàng bằng máy rửa chén. Tháo ly ra và rửa trong máy rửa chén hoặc rửa bằng tay trong nước xà phòng.
Chúng tôi hỗ trợ trẻ trong quá trình học cách uống nước độc lập, giúp chuyển đổi dễ dàng từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly uống nước thông thường. Tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các giải pháp đa dạng của chúng tôi bao gồm núm vú, vòi mềm và cứng, ống hút và mép ly uống nước 360° đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, đồng thời kích thích cơ chế và kỹ năng uống nước mà trẻ vừa mới học được.
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