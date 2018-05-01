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  • Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước
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    Philips Avent Ly uống nước cho trẻ đã lớn

    SCF782/15

    Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước

    Giúp trẻ ăn dặm chuyển đổi từ bình tập uống sang ly uống nước bình thường một cách đơn giản và dễ dàng. Công nghệ kích hoạt bằng môi nghĩa là nước chỉ chảy ra khi trẻ chạm môi vào mép ly.

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    Philips Avent Ly uống nước cho trẻ đã lớn

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    Hỗ trợ bé chuyển sang giai đoạn uống nước

    Sự chuyển đổi lý tưởng cho trẻ ăn dặm đang lớn lên

    • 260 ml
    • 260 ml
    • Trên 9 tháng tuổi
    Uống nước 360° xung quanh mép ly, giống như ly thông thường

    Uống nước 360° xung quanh mép ly, giống như ly thông thường

    Chiếc ly không vòi này cho phép bé uống nước 360° xung quanh mép ly, giống như ly của người lớn.

    Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*

    Hỗ trợ phát triển răng miệng khỏe mạnh*

    Thiết kế của kiểu ly không vòi này giúp răng trẻ phát triển một cách khỏe mạnh.

    Công nghệ kích hoạt bằng môi

    Công nghệ kích hoạt bằng môi

    Ly không vòi này sử dụng một van độc đáo được kích hoạt bằng môi, nhờ vậy nước chỉ chảy ra khi trẻ chạm môi vào mép ly. Van sẽ tự động ngắt trong lúc trẻ uống, bạn sẽ không phải lo nước bị tràn ra ngoài hay vấy bẩn nữa.

    Tay cầm có nhiều kiểu cầm nắm khác nhau cho trẻ

    Tay cầm có nhiều kiểu cầm nắm khác nhau cho trẻ

    Ly có tay cầm tích hợp, để trẻ có thể ôm bình nước hoặc nắm vào tay cầm dễ dàng khi uống.

    Nắp đậy hợp vệ sinh giữ ly luôn sạch sẽ

    Nắp đậy hợp vệ sinh giữ ly luôn sạch sẽ

    Giữ ly luôn sạch sẽ cho dù ở nhà hay khi đi bất cứ đâu.

    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.

    Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

    Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

    Các bộ phận của ly có thể rửa được dễ dàng bằng máy rửa chén. Tháo ly ra và rửa trong máy rửa chén hoặc rửa bằng tay trong nước xà phòng.

    Ly uống nước của chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển của trẻ

    Ly uống nước của chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển của trẻ

    Chúng tôi hỗ trợ trẻ trong quá trình học cách uống nước độc lập, giúp chuyển đổi dễ dàng từ bú mẹ hoặc bú bình sang dùng ly uống nước thông thường. Tiếp thu ý kiến từ những chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các giải pháp đa dạng của chúng tôi bao gồm núm vú, vòi mềm và cứng, ống hút và mép ly uống nước 360° đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, đồng thời kích thích cơ chế và kỹ năng uống nước mà trẻ vừa mới học được.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Indonesia

    • Thông tin dữ liệu cung ứng

      Kích thước bộ phận
      114 mm(D) x 77 mm(R) x 113 mm(C)  mm
      Kích thước đóng gói - phiên bản Châu Âu
      114 mm(D) x 85 mm(R) x 177 mm(C)  mm
      Kích thước đóng gói - phiên bản Mỹ
      114 mm(D) x 85 mm(R) x 162 mm(C)  mm

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình chứa
      1  cái
      Vòng vặn có tay cầm
      1  cái
      Hệ thống van (3 bộ phận)
      1 bộ
      Sách hướng dẫn sử dụng
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      9 tháng tuổi trở lên

    Badge-D2C

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    • 77% nha sĩ trẻ em được khảo sát đồng ý rằng sản phẩm ly này hỗ trợ quá trình phát triển răng miệng khỏe mạnh (nghiên cứu trực tuyến độc lập, Hoa Kỳ, Tháng 4/2016)
    • 72% nha sĩ trẻ em được khảo sát khuyên dùng sản phẩm ly uống nước có công nghệ kích hoạt bằng môi (nghiên cứu trực tuyến độc lập, Hoa Kỳ, Tháng 4/2016)

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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