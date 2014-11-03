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  • Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn

    Philips Avent Bình tập uống cách nhiệt có ống hút

    SCF766/00

    Overall rating / 5
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    Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn

    Bình tập uống cách nhiệt có ống hút SCF766/00 của Avent giúp giữ nước uống ấm hơn/mát hơn trong một thời gian dài. Nhờ vậy, con của bạn có thể tận hưởng thức uống ngon hơn! Bình tập uống không bị rò rỉ nước và dễ dàng để trẻ ăn dặm sử dụng độc lập với nắp vặn độc đáo.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 325.000 đ

    Philips Avent Bình tập uống cách nhiệt có ống hút

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    Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn

    Chống rò rỉ, dễ dàng để bé sử dụng độc lập

    • 260 ml
    • Ống hút, 12 tháng trở lên
    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa được bằng máy rửa chén một cách thuận tiện

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    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình được làm từ vật liệu không chứa BPA

    Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.

    Tương thích với bình sữa và bình tập uống Philips Avent

    Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Indonesia

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình (260ml/ 9oz)
      1  cái
      Nắp ống hút xoắn
      1  cái
      Ống hút bằng silicon
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      12 tháng tuổi trở lên

    • Kích thước và trọng lượng sản phẩm

      Chiều sâu
      80  mm
      Chiều cao
      260  mm
      Chiều dài
      100  mm
      Trọng lượng
      180  g

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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