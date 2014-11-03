SCF766/00
Giữ thức uống ở nhiệt độ vừa phải lâu hơn
Bình tập uống cách nhiệt có ống hút SCF766/00 của Avent giúp giữ nước uống ấm hơn/mát hơn trong một thời gian dài. Nhờ vậy, con của bạn có thể tận hưởng thức uống ngon hơn! Bình tập uống không bị rò rỉ nước và dễ dàng để trẻ ăn dặm sử dụng độc lập với nắp vặn độc đáo.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
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Bình Philips Avent được làm từ vật liệu không chứa BPA.
Tất cả các bình sữa và bình tập uống Philips Avent đều tương thích, ngoại trừ bình sữa thủy tinh và bình tập uống loại không có vòi/loại có tay cầm hai bên. Nhờ vậy, bạn có thể kết hợp dễ dàng để có được bình tập uống phù hợp nhất với các nhu cầu phát triển của trẻ.
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
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